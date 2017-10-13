ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين خلال تعاملات أمس مع تراجع الدولار بعدما أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المجلس قلق بشأن انخفاض معدل التضخم.

وارتفع الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1294.56 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما كان قد حقق في وقت سابق أفضل مستوياته منذ 27 سبتمبر عند 1296.43 دولارا للأوقية. وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6% إلى 1297.20 دولارا للأوقية.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 17.21 دولارا للأوقية وزاد البلاتين بنسبة مماثلة إلى 930.50 دولارا للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.