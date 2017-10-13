الاستثمار الأخير لصندوق رؤية سوفت بنك في شركة «Mapbox»، وهي شركة مبتدئة لرسم الخرائط قد يوضح فلسفة الاستثمار في هذا الصندوق الضخم.

إذ تحدثت مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن رؤية ماسايوشي صن، رئيس سوفت بنك الذي تشارك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإطلاق صندوق رؤية سوفت بنك.

ترتكز رؤية الملياردير الياباني على توقعاته بأن يتفوق الرجل الآلي بذكائه على الإنسان، وبأن يهيمن على الكثير من وظائف اليوم، ما يعني الحاجة إلى الشركات التي تهتم بجمع أكبر عدد من البيانات لنصل إلى مستقبل يعتمد أكثر على الآلات والروبوتات.

وبالفعل، معظم الشركات التي استثمر فيها الصندوق سواء أكانت ناشئة أو وصلت الى مرحلة من التقدم، لديها شيء مشترك، وهو قدرتها على جمع البيانات بطريقة هائلة، وهو ما يبدو كوصفة النجاح الأهم للشركات في المستقبل.

وفي خطاب أخير، أشار Masayoshi إلى أن عدد الروبوتات القادرة على الإحساس والتفكير سيساوي عدد البشر بعد 30 عاما.

هذه الفلسفة الاستثمارية تبرر الاستثمارات الأخيرة لصندوق رؤية سوفت بنك في شركات منها Mapbox للخرائط التفاعلية وBrain Corp لبرمجيات الروبوتات، وPlenty للزراعة الداخلية والتي تعتمد على التكنولوجيا، وSlack المختصة ببرمجيات الأعمال.