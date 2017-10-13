ارتفاع الطلب على إنتاج «أوپيك» إلى 32.98 مليون برميل يومياً بالربع الثالث



قالت وكالة الطاقة الدولية امس إن العرض والطلب العالميين على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام القادم بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ 3 سنوات وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط إنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 1.6 مليون برميل يوميا في 2017 ثم تراجعه إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2018.وقالت الوكالة «بالنظر إلى 2018 نرى أن 3 فصول من 4 ستكون متوازنة تقريبا ـ وذلك مجددا بافتراض عدم تغير إنتاج أوپيك وبناء على أوضاع طقس عادية.

«وبالنظر إلى 2018 بأكمله، فإن الطلب على النفط والإنتاج من خارج أوپيك سينموان بنفس القدر تقريبا، وقد يكون هذا التوقع الحالي هو سقف التطلعات لارتفاع أسعار النفط». ورجحت وكالة الطاقة أن تكون مخزونات النفط التجارية قد تراجعت في الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض هو الثاني فقط منذ انهيار سعر الخام في 2014، وذلك بفضل تراجع كميات النفط في المخزونات العائمة أو المنقولة.

وأوضحت أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في أغسطس 14.2 مليون برميل إلى 3.015 مليارات برميل ليصبح مستوى الفائض 170 مليون برميل فوق متوسط 5 سنوات.بيد أن المنظمة قالت إن أرقامها تشير إلى احتمال حدوث زيادة في الربع الأول من العام المقبل، ما يعني أن منظمة أوپيك وشركاءها لا يمكنهم تحمل تبعات انخفاض مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

واستقر معروض أوپيك دون تغير يذكر في سبتمبر عند 32.65 مليون برميل يوميا لكنه انخفض 400 ألف برميل يوميا عنه قبل عام ما يعني أن نسبة التزام المنظمة بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا بلغت 88% الشهر الماضي و86% منذ بداية العام حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت الوكالة: ما من شك في أن كبار المنتجين جددوا الالتزام بفعل كل ما يلزم لتعزيز السوق ودعم عملية إعادة التوازن الطويلة.«تم تحقيق الكثير صوب إعادة التوازن إلى السوق لكن البناء على هذا النجاح في 2018 سيتطلب انضباطا مستمرا».

وقالت الوكالة إنها تتوقع ارتفاع الطلب على إنتاج أوپيك من الخام إلى 32.98 مليون برميل يوميا في الربع الثالث من العام الحالي، بما يتجاوز إمدادات سبتمبر، وأن يهبط بعد ذلك إلى 31.87 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وأضافت أنها تتوقع ارتفاع معروض الخام من الدول غير الأعضاء في أوپيك 700 ألف برميل يوميا في 2017 و1.5 مليون في 2018 ليصل إلى 59.6 مليون برميل يوميا مع مساهمة الولايات المتحدة بأكبر قدر في الزيادة.وقالت: «الإنتاج تعافى على الأرجح في بحر الشمال والبرازيل، بينما كان للزيادة المستمرة في الإنتاج من الحقول الجديدة في كازاخستان وغانا والكونجو مساهمة أيضا.

عند 57.9 مليون برميل يوميا، يكون إجمالي الإنتاج من خارج أوپيك أعلى منه قبل عام بواقع 975 ألف برميل يوميا».وزاد إنتاج الخام الأميركي 550 ألف برميل يوميا في يوليو تموز مقارنة مع مستواه قبل عام إلى 9.24 ملايين برميل يوميا وهو الأعلى منذ نوفمبر 2015 بدعم معظمه من زيادة إنتاج النفط الصخري.

ومن المتوقع أن يكون الإعصار هارفي الذي ضرب الساحل الأميركي على خليج المكسيك أواخر أغسطس قد عطل الإنتاج في الشهر ذاته وفي سبتمبر.لكن وكالة الطاقة الدولية توقعت نمو إنتاج الخام الأميركي 470 ألف برميل يوميا في 2017 و1.1 مليون برميل يوميا في 2018.

«النفط الكويتي» يرتفع إلى 53.4 دولاراً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 48 سنتا ليبلغ 53.45 دولارا بزيادة 0.9%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، هبطت أسعار النفط خلال تداولات أمس متأثرة بزيادة مخزونات الوقود الأميركية رغم جهود منظمة أوپيك لخفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق، حسب «رويترز». وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة مقابل 50.98 دولارا للبرميل بانخفاض 32 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 56.58 دولارا للبرميل بانخفاض 36 سنتا أو 0.6% عن آخر تسوية.