أعلنت شركة التقدم التكنولوجي عن رعايتها لمؤتمر ومعرض الكويت لتكنولوجيا المختبرات، والذي سيقام في 8 و9 نوفمبر المقبل في فندق الراديسون بلو، ضمن فعاليات مؤتمر التبريد الدولي المنظم من قبل بروميديا العالمية، وبرعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق.



وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة التقدم التكنولوجي احمد جرادي: «هذا المؤتمر له أهمية كبرى ونرعاه رئيسا للعام الخامس على التوالي كونه ضمن أعمال الشركة التي تهتم بصناعة التخلص الآمن للنفايات الطبية والخطرة وتحويل المتبقي منها الى نفايات آمنة يتم التعامل معها كالنفايات المنزلية».



وأضاف جرادي أنه وفقا لإحصائيات تقديرية مؤخرا بلغ انتاج تلك المواد أكثر من 150 طناً من النفايات الطبية في دول المجلس يوميا، نصيب السعودية أكثر من 80 طنا، تليها الإمارات 20 ألف طن وتنتج الكويت ما يقارب 12 طناً والبحرين 7 أطنان من النفايات، مشيرا الى ان البلدان المرتفعة الدخل، تنتج في المتوسط، نحو 0.5 كلغ من المخلفات الخطرة، يوميا لكل سرير علاج.

في حين تنتج البلدان المنخفضة الدخل، في المتوسط، 0.2 كلغ من تلك المخلفات يوميا لكل سرير علاج.



ولكن لا يتم في أغلب الأحيان التمييز، بين مخلفات الرعاية الصحية الخطرة وغير الخطرة في البلدان المنخفضة الدخل، الأمر الذي يعني أن الكمية الحقيقية للمخلفات الخطرة أكبر كثيرا.