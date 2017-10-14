اليابان وروسيا اتخذتا خطوات استباقية لمواجهة التوسع في استخدامها





تتواصل التحذيرات من المؤسسات المالية العالمية والأفراد من خطورة القفزات التي تحدث في أسعار وأحجام تداول العملات الرقمية وفي مقدمتها البيتكوين وفي المقابل لا يتوقف المغامرون عن الاستمرار في التحدي والمخاطرة في الاستثمار في البيتكوين والذي يصفه الكثير بالمقامرة ولكنها وان كانت مقامرة فقد تضاعفت رؤوس أموال المستثمرين فيها أكثر من 5 أضعاف في أشهر معدودة ما لم يحققه اي استثمار آخر.

ارتفع سعر البيتكوين ملامسا مستويات 5700 دولار بنهاية التعاملات أمس الجمعة ليواصل تحقيق مستويات قياسية جديدة لم تصل لها قيمة العملة الرقمية الأشهر في العالم من قبل وبذلك يكون قد حقق ارتفاعا بلغت نسبته 712% في عام واحد مقارنة بمستوى 700 دولار في أكتوبر من العام الماضي.

تحذيرات متواصلة

وجاءت احدث التحذيرات، وأبرزها من رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والتي أكدت حاجة البنوك المركزية والهيئات التنظيمية حول العالم للتعامل بجدية مع قضايا العملات الرقمية، متوقعة مواجهة المؤسسات المالية العالمية مخاطر جراء عدم التفاتها وفهمها للمنتجات التكنولوجية المالية الناشئة التي بدأت بالفعل في تغيير الخدمات المالية ونظام المدفوعات العالمي، مشيرة الى انه في حالة عدم الانتباه قد تواجه تلك المؤسسات «اضطرابات هائلة».

وأضافت لاغارد «أعتقد أنه يجب الحرص على عدم تصنيف أي شيء له علاقة بالعملات الرقمية ضمن هذه الفئات - مثل مخططات «بونزي» للاحتيال، فهي أكبر من ذلك.

وضمن أبرز التصريحات الحادة التي حذرت من مشاكل تداول البيتكوين كانت لرئيس بنك جي بي مورجان جيمي ديمون الذي اعتبر «بتكوين» وسيلة للاحتيال متعهدا بفصل أي موظف يثبت تعامله في هذه العملات.

وصف الملياردير الأميركي الشهير بعالم الاستثمارات المالية مارك كوبان البيتكوين بالفقاعة الحقيقية والتي ستنفجر في وجه مستثمريها في أي وقت.

وقال كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد بجامعة «هارفارد» إن عملة البيتكوين ستنهار إذا استمرت الجهات التشريعية في الضغط على العملات الإلكترونية، متوقعا تطور التكنولوجيا التي تعمل بها تلك العملات، «لكن سعر البيتكوين نفسه سينهار».

وعلى الرغم من تصريحات رئيس بنك جولدمان ساكس الا ان تقارير أكدت أن البنك يخطط لاستكشاف طريقة يمكن أن تساعد عملاءه على تداول العملات الإلكترونية مثل «البيتكوين» ونقلت شبكة «بلومبيرغ» تصريحات لمصدر على صلة بخطة البنك، بأن «جولدمان ساكس» يجري محادثات مع خبراء العملة الافتراضية، إلا أن خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ لم يكتملا بعد.

ويسعى البنك الى إيجاد إجابات لتساؤلات مثارة حول كيفية التعامل مع متطلبات العملاء، وكيفية فهم مخاطر تقلب العملات الإلكترونية.

ووسط الضغوط تسعى بعض الانظمة المالية في العالم الى ترقب ما يحدث والاستعداد للتعامل مع البيتكوين كمخزن للقيمة مثل باقي العملات حيث كشف ألكسى مويسييف، نائب وزير المالية الروسى في مقابلة مع «بلومبيرغ» أن سلطات بلاده قد تدخل عملة «بيتكوين» الافتراضية إلى التداولات بشكل فعلى في 2018.

وبعد رواج العملة في اليابان بدأت الحكومة اليابانية في فرض شروط جديدة للتعامل بالبيتكوين أو تداولها، هذه الشروط التي تتعلق بهوية المتعاملين وحماية المستثمرين من المخاطر والمخاطر الأخرى شبيه إلى حد كبير بالشروط المفروضة على شركات الوساطة المالية التقليدية التي تقدم خدمات تداول العملات الأجنبية وتداول الأسهم.

نشأة البيتكوين؟

عملة البيتكوين نتاج ورقة بحث علمي قدمت من قبل أحد الباحثين في عام 2008 وبدأ رواج استخدامها ببعض دول العالم وبشكل محدود بين الأفراد وقطاع الأعمال في عام 2009.

المخترع يدعى ساتوشي ناكاموتو الذي نشر ورقته البحثية بتاريخ 31 اكتوبر 2008 وهو اسم لشخص او أشخاص مجهولين قاموا بتصميم وخلق البيتكوين وكيفية التطبيق وفي اطار التطبيق ابتدعوا ما يسمى قاعدة معلومات «البلوك تشين».

بلغ البيتكوين في العالم في يوليو 2017 نحو 16.5 مليون بيتكوين في التداول.