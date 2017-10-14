يستعد فندق «عجوة سلطان أحمد» لتقديم عروض تنافسية كبيرة للسائحين من الخليج والكويت بصفة خاصة، وذلك بالتزامن مع افتتاح الفندق الجديد، وأيضا مع بداية فصل الشتاء، حيث الأجواء المميزة بمدينة إسطنبول، بالإضافة الى عطلة رأس السنة والاحتفالات التي تصاحبها.

ويقدم فندق «عجوة سلطان أحمد» تجربة مميزة في عالم الضيافة تتيح أمام الزوار فرصة قيمة لاستكشاف التاريخ الغني للمدينة، ويعد هذا الفندق أول وجهات الضيافة التابعة لعلامة «عجوة»، ويضم الفندق 61 غرفة تشغل مساحة 7 آلاف متر مربع، توفر إطلالة بانورامية على البلدة القديمة وبحر مرمرة.



ويكشف الفندق من خلال كل الغرف والمساحات العامة عن عناصر فنية بكل تفاصيلها، تشتمل على العديد من المنحوتات والأعمال التي تم ابتكارها من قبل خبراء الترميم في قصر «توب كابي»، إضافة إلى الزخارف الخشبية والقطع المبتكرة من عرق اللؤلؤ، فضلا عن المفروشات اليدوية الصنع، والسجاد التبريزي الثمين المصنوع من أنسجة الحرير، واللوحات الفنية الخلابة التي تحمل تواقيع أشهر الفنانين من أذربيجان.

الضيافة التركية

تضم غرف الضيوف غرفا مخصصة للعائلات وأخرى مجهزة بأحدث الوسائل الفاخرة، ويمثل جناح «السلطان» الذي يمتد على مساحة 120 مترا مربعا، الترجمة المثالية لمفردات الأناقة القديمة ضمن قالب معاصر، حيث لا يترك المكان أي تفصيل دون منحه لمسة خاصة ابتداء من الرسومات الزخرفية على الخزائن الخشبية، مرورا بالأعمال الفنية الرخامية والمفروشات المزخرفة.

ويمكن للنزلاء الباحثين عن لحظات من الاسترخاء والاستمتاع بالتقاليد التركية العريقة زيارة منتجع «عافية»، الذي يقدم خدمات علاجية مميزة من خلال الحمام التركي وغرف الساونا والبخار والجاكوزي، إلى جانب الغرف الخاصة وحوض السباحة الداخلي، ونافورة الثلج، ما يضمن الاستمتاع بأجواء مثالية تدعو للراحة والاسترخاء.



وتتيح الغرف الموجودة في الطبقات الثانوية والعليا من البناء مكانا مثاليا لاحتضان الفعاليات واجتماعات الأعمال.