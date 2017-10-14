توقعات بتمديد «أوپيك» تخفيضات الإنتاج ستة أشهر في اجتماع مارس

واردات الصين من النفط تعزز مركزها كأكبر مستورد في العالم

تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الجمعة ختام تعاملات الأسبوع مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته بالولايات المتحدة مما ينبئ بشح في السوق.

وقال المتعاملون إن بيانات قوية لواردات النفط الصينية دعمت أسعار الخام أيضا.

وقال المحللون إن الأسواق العالمية أصبحت متوازنة عموما بعد تخمة معروض دامت لسنوات وذلك وسط خفض إنتاجي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك).

وسجل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 50.93 دولارا للبرميل مرتفعا 33 سنتا، بما يعادل 0.7%، عن التسوية السابقة. وارتفع برنت 30 سنتا أو 0.5% إلى 56.55 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة انخفضت 2.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر إلى 462.22 مليون برميل، وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل يوميا إلى 9.48 مليون برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز أشارت إلى انخفاض قدره 480 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات لهبوط قدره 2.2 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.1 مليون برميل يوميا إلى 6.35 ملايين برميل. وتلقت الأسعار دعما أيضا بواردات نفط صينية قوية بلغت في المتوسط 8.5 ملايين برميل يوميا بين يناير وسبتمبر وسجلت تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر مع تعزز مركز الصين كأكبر مستورد في العالم.

وقال بنك ايه.ان.زد «واردات النفط الصينية ظلت قوية بمعدل نمو 12.2% منذ بداية السنة. سيخفف ذلك المخاوف من طلب ضعيف في الصين».

ويرى مصرف «جولدمان ساكس» أن مخزونات النفط هبطت بوتيرة قوية للغاية خلال الربع الثالث، لكنه حذر من عودتها للارتفاع ولو بمعدل صغير خلال العام المقبل.

وقال «جولدمان ساكس» في أحدث تقاريره، إن الربع الثالث ربما شهد ذروة هبوط المخزونات، وذلك بسبب مجموعة مختلفة من العوامل التي يمكن أن تعكس هذا الاتجاه.

وأضاف انه على سبيل المثال، انخفض إنتاج النفط لدى البلدان غير الأعضاء في «أوپيك» باستثناء الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أعمال الصيانة للمنصات في بحر الشمال وأذربيجان وكازاخستان والبرازيل.

وأشار الى أن امتثال أعضاء «أوپيك» كان مرتفعا بشكل استثنائي خلال الأشهر الأخيرة بفعل تراجع إنتاج ليبيا ونيجيريا، وبلغ إنتاج المنظمة (باستثناء ليبيا ونيجيريا) بالإضافة لروسيا 41.55 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الربع الثاني بأقل من التوقعات التي أشارت إلى 230 ألف برميل يوميا.

ويتوقع المصرف الاستثماري، مواصلة نمو أعمال النفط الصخري في الولايات المتحدة، لتضيف 290 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج الأميركي خلال الربع الأخير من 2017. وأشار البنك إلى أن وتيرة هبوط المخزونات التي بلغت 795 ألف برميل يوميا خلال الربع الثالث، ستتراجع إلى 180 ألف برميل يوميا في الربع الرابع، قبل أن تنعكس ويبدأ ارتفاع المخزونات بمقدار 60 ألف برميل يوميا في الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

ومن جانب آخر، قال جاري روس رئيس وحدة تحليلات النفط العالمية لدي ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس ومؤسس بيرا انرجي، إن من المرجح أن تمدد أوپيك تخفيضات إنتاج النفط لمدة ستة أشهر أثناء اجتماعها في مارس.

و قال روس إنه من المستبعد أن تزيد منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع مليون برميل يوميا مجددا ما لم ترتفع الأسعار، مضيف انه إذا رأت السعودية أن السوق بحاجة لخفض إضافي في حدود بضع مئات الآلاف من البراميل فإنها ستفعل ذلك، مشيرا ان التخفيضات ربما تصبح دائمة بشكل أساسي.