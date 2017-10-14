أكدت مؤسسة البترول أن القطاع النفطي ممثلا بالمؤسسة وشركاتها التابعة لديه التزام كبير وسعي مستمر ومتواصل لتأمين البيئة الكويتية والحفاظ عليها من أي أضرار أو ملوثات تجسيدا للواجب الوطني ومبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية المتحتمة على القطاع والتي تعد كذلــك من أهـم الأولويــات المتضمنة في سياسات وإستراتيجيات القطاع النفطي.

وحرصت المؤسسة منذ اللحظات الأولى من تسلم بلاغ حادث التلوث البحري بالزيت في منطقة رأس الزور، على تسخير كل الموارد والجهود في مكافحة حادث التلوث النفطي البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية وأجهزة الدولة معلنين حالة الطوارئ القصوى ومقدما كل الدعم والمساندة لفرق الطوارئ والمستجيبة على مدار الساعة بإخلاص وتفان ومهنية عاليــة لاحتــواء الأزمـة بــأقصــر مدة وبأقل الخسائر.

‎وفيما يتعلق بالكتاب الوارد من الهيئة العامة للبيئة بشأن تحرير محضر مخالفة، فانه سيتم التنسيق مع الهيئة للاطلاع على التقرير والمستندات وتقديم الردود المناسبة التي توضح موقف القطــاع وذلـك حسب الإجراءات المعمول بها مع الالتزام الكامل بالقوانين البيئية.

هذا، وتشهد الأحداث السابقة بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ملتزمة بإبلاغ الهيئة العامة للبيئة بأي حادث بيئي، وتحمل على عاتقها مبدأ الشفافية كما تحمل روح التعاون في جميع المجالات الاخرى.

وتؤكد المؤسسة بأن القطاع النفطي على أتم الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة للبحث والاستدلال على مصدر التسرب وبيان موقف القطاع النفطي بهذا الخصوص.