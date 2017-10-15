سحوبات ربع سنوية للفوز بجوائز كبرى تبدأ من 100 ألف دينار وتصل إلى 250 ألفاً





منذ أكثر من ستة أعوام والبنك التجاري مستمر في تحقيق أحلام عملائه بتقديم أكبر جائزة يومية لهم قيمتها 7 آلاف دينار في سحوبات حساب النجمة، الحساب الذي كان يعرف فيما سبق بشهادة النجمة والتي كان التجاري سباقا بطرحها في السوق المصرفي الكويتي كأول بنك في الكويت يقدم منتجا مصرفيا يوفر فرصا لعملائه للفوز بجوائز نقدية.



واستمر البنك في تطوير هذا الحساب الذي ساهم في تحقيق أحلام عملائه على أرض الواقع بجوائزه التي لطالما ساعدت الفائزين السابقين على المضي قدما نحو تحقيق بعض أمانيهم، حيث حقق عدد كبير من العملاء رغباتهم بشراء سيارة جديدة أو الدخول في مشروع صغير أو شراء أشياء ثمينة أو حتى شراء أثاث بعد فوزهم بالجائزة اليومية لهذا الحساب، وهو ما دفع التجاري إلى إطلاق حملة ترويجية تعكس هذا المفهوم.



بالإضافة إلى الجوائز اليومية، يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء تحقيق أحلامهم بالفوز بجوائز كبرى تبدأ من 100 ألف دينار للربع الأول ثم تزداد بمعدل 50 ألف دينار لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار في الربع الأخير من العام.

هذا ويمكن لأصحاب هذا الحساب التمتع بمزايا إضافية يوفرها حساب النجمة وهي الحصول على بطاقة سحب آلي، والحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية الأخرى التي يوفرها البنك التجاري لعملائه.

ويمكن لأي شخص الدخول في السحوبات اليومية بعد أسبوع من تاريخ فتح الحساب وتزداد فرص الفوز مع زيادة المبلغ المتوافر بالحساب، علما بأنه يتم قيد الجوائز اليومية وربع السنوية في حسابات الفائزين في نفس اليوم الذي يجرى فيه السحب، وجميع عمليات السحب تتم بشفافية تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، ويتم نقل فعاليات السحب مباشرة عبر صفحات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإعلان عن أسماء الفائزين على تلك الصفحات وفي الصحف المحلية اليومية.