أعلن بنك برقان عن تطوير منتجه الخاص بالودائع الاستثمارية (الوديعة التصاعدية) والذي يتيح الفرصة للعملاء الراغبين في استثمار أموالهم لمدة أطول الاستفادة من أسعار فوائد تنافسية وتصاعدية بالإضافة إلى ميزة إيداع الفائدة في حسابهم نهاية كل 3 أشهر.



كما تتميز الوديعة التصاعدية بالمرونة، حيث يمكن للعميل أن يتسلم مبلغ الوديعة التصاعدية آخر كل ربع سنة ومن دون أي رسوم إضافية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في بنك برقان في الكويت، رائد الهقهق: يسرنا أن نعيد إطلاق الوديعة التصاعدية، كجزء من التزامنا بابتكار خدمات ومنتجات متطورة تلبي احتياجات عملاؤنا، وترسخ موقع البنك القيادي وتفوقه في القطاع المصرفي.

وذكر بنك برقان انه يمكن للعملاء استثمار أموالهم بحد أدنى يبلغ 25 ألف دينار لمدة تتراوح بين 3 أشهر وسنتين، على أن تتصاعد الفائدة كل 3 أشهر.



ويأتي هذا التطوير في المنتج بغرض تزويد العملاء الراغبين في استثمار أموالهم بأعلى العوائد مع المرونة التامة في تحصيل الفوائد وتسلم وديعتهم إذا رغبوا في ذلك عند نهاية كل 3 أشهر.



حيث يقدم هذا المنتج خيارا مرنا بعوائد متنامية.