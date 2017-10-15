«تحدى نفسك» هو الشعار الذي استخدم في معرض نيسان خلال مسابقة المهارات لمبيعات «نيسان» السنوية التي أقامتها مؤخرا شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد الوحيد لشركة نيسان في الكويت، حيث تم اختيار أفضل بائع لمركبات العلامة، لتمثيل «نيسان الكويت» في المسابقة الإقليمية بدبي.

وشهدت المسابقة، التي تضمنت 4 جولات، استعراض مهارات المبيعات بين المتنافسين من خلال اصطحاب الزبائن خلال مراحل مختلفة من عملية البيع من الترحيب وتقديم الاستشارات وصولا إلى تسليم السيارة. ولعب المديرون والمشرفون من مجموعة البابطين دور الزبائن والحكام في المسابقة.

حضر هذه المناسبة، الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة البابطين محمد شلبي، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، فضلا عن أعضاء الإدارة العليا، وغيرهم من الموظفين. وتمثلت شركة «نيسان الخليج» عبر نائب المدير العام لتطوير شبكة التدريب والموزعين فاطمة زيناغوي.

وهنأ الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة البابطين محمد شلبي، المشاركين على جهودهم، والتزامهم بالمبادئ الأساسية التي تقوم عليها مجموعة البابطين، والتي تشمل النزاهة والالتزام بتقديم أفضل الخدمات للعملاء، قائلا: اليوم الجميع فائزون بالوصول إلى هذه المرحلة، في البابطين نستثمر بشكل كبير في فريق عملنا، ونساعدهم على تنمية مهاراتهم وإظهار قدراتهم الكاملة، من خلال الدعم والتدريب المستمر الذي يحصلون عليه لنواكب متطلبات العملاء والسوق التنافسي.

جدير بالذكر أن الفوز بالمسابقات الإقليمية السابقة يمنح «البابطين» دافعا لدعم هذا النمو المستمر ومواصلة تجاوز توقعات العملاء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين: حاليا في زمن السوق التنافسي، أصبحت خدمة العملاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولذلك تهدف «البابطين» إلى تقديم خدمة جيدة للعملاء، وتجاوز توقعاتهم ورفع المعايير إلى آفاق جديدة، وأن مسابقات مهارات «نيسان» تساعد على تقييم وتحسين وتعزيز معايير جودة الخدمات في عمليات البيع وما بعد البيع، فالمسابقة ليست منافسة لتحديد من هو أفضل، بل هي منافسة للاحتفال بأبرز مواهب المجموعة، ما يشكل دافعا للجميع لتقديم الأفضل كل يوم.

وبعد عمليات فرز واسعة بين المديرين التنفيذيين للمبيعات على مدى شهرين، تم اختيار أفضل ستة منهم، للتنافس في المسابقة لهذا العام، لتحديد ممثل نيسان الكويت في المسابقة الإقليمية بدبي، التي من المقرر أن تجري في ديسمبر 2017، وسيحصل الفائز في المسابقة الإقليمية على فرصة الفوز بالميدالية الذهبية من «نيسان الشرق الأوسط»، إضافة إلى جائزة مالية.

وفاز بالمركز الأول محمد سمير دايان وحل ثانيا محمد فتحي إبراهيم، يليه رامي صالح عثمان في المركز الثالث، والآن سيخضع دايان الذي سيمثل الكويت في النهائيات الإقليمية لتدريب مكثف وصارم لإعداده للمسابقة الإقليمية.