البرنامج يهدف إلى بث روح التفاعل والمشاركة المباشرة بين VIVA والموزعين





أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن اختتام برنامج «شركاء النجاح» الذي أطلقته خلال شهر سبتمبر 2017، ذو الطابع التنافسي والتحفيزي بين الموزعين الفرعيين.

وفي هذه المناسبة، قامت إدارة المبيعات غير المباشرة في VIVA بتنظيم حفل لتكريم أفضل الموزعين الفرعيين من جميع مناطق الكويت.

وخلال الحفل تم توزيع جوائز قيمة عبارة عن ثلاث سيارات، فضلا عن جوائز نقدية لأفضل الموزعين الفرعيين المشاركين في البرنامج، بحضور مدير عام مبيعات الأفراد أحمد السكوت ومدير إدارة المبيعات غير المباشرة عبدالعزيز الدويش.

ويهدف برنامج «شركاء النجاح» إلى بث روح التفاعل والمشاركة المباشرة بين VIVA والموزعين «محلات الهواتف» المنتشرين في جميع محافظات ومناطق الكويت والمختصين في بيع خدمات الدفع المسبق، كونهم عاملا رئيسيا في تطبيق سياسات وخطط البيع الخاصة بـ VIVA.