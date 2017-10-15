الجائزة الكبرى لامبورغيني هوراكان بانتظار صاحب الحظ السعيد





أعلن بنك الكويت الدولي أن حملته الترويجية الجديدة لحساب الراتب «امسح واربح» توجت 200 فائز محظوظ خلال 200 يوم، حيث ربحوا نصف راتب شهري لغاية 500 دينار كحد أقصى، إلى جانب العملاء الذين ربحوا جوائز نقدية فورية تصل قيمتها لغاية 12 ألف دينار، مشيرا إلى أن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورغيني مازالت بانتظار سعيد الحظ.

هذا، وقد فاز في السحب العشرين كل من: وضحه حمود زويد العتيبي، عبدالرحمن فهد خلف المطيري، ناصر ابراهيم عواد الرشيدي، خالد جاسم محمد العنزي، تهاني محمد جازع المطيري، ناهي مناحي نواهي العتيبي، محمد مشاري داهم القحطاني، علي ظمن الصواغ، فيصل موسى ارشيد الضرباح، عبدالعزيز هاوي عواد عوض جمعان.



وقد صممت هذه الحملة خصيصا لعملاء حساب الراتب الكويتيين، حيث تمنحهم قسائم «امسح واربح» عند فتح الحساب ما يؤهلهم الى ربح جوائز نقدية فورية بقيمة 150 دينارا، 200 دينار، 300 دينار ولغاية 12 ألف دينار.



كما شملت الحملة 20 سحبا أسبوعيا ربح فيها 200 فائز راتب نصف شهر يصل بحد أقصى لغاية 500 دينار، فضلا عن دخول السحب النهائي على الجائزة الكبرى وهي سيارة لامبورغيني هوراكان.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام بالوكالة للإدارة المصرفية للأفراد في البنك، يوجين جاليجان، بأن حملة «امسح واربح» لاقت نجاحا كبيرا وحققت أصداء واسعة بين عملاء البنك الحاليين والجدد، وذلك بفضل أهدافها الرامية لمكافأتهم ومنحهم جوائز قيمة تدعم التزاماتهم المالية على اختلافها.



موضحا أن الحملة صممت لتمنح كل عميل يفتح حساب راتب جديدا فرصة الاستفادة من الحملة فورا، وذلك بمجرد فتح الحساب وتحويل راتبه إلى البنك خلال 3 أشهر، إلى جانب الاستمتاع بمزايا حساب الراتب المميزة.



وتشمل مزايا حساب الراتب الاستثنائية الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، وقرض حسن لغاية 5000 دينار مع فترة سداد مرنة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى ميزة استخدام بطاقة السحب الآلي محليا وعالميا، مع إمكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.