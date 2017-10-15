دعما للالتزام الاستراتيجي تجاه الشباب المحلي الذي يعتبر من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد والتطور المستدام للبلاد، شاركت مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده - لكزس، وهي إحدى شركات مجموعة الساير القابضة في التدريب المكثف لرواد الأعمال في الموسم الثالث لبرنامج فكرة.

وقد أقيم المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق البرنامج تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، وحضره إبراهيم الفوزان نائب رئيس لجنة الاستدامة ممثلا عن مجموعة الساير.

بهذه المناسبة، قال إبراهيم الفوزان إن مثل هذه المبادرات الشبابية الاستراتيجية مهمة من جانب الاستدامة، وكجزء من استدامة ومسؤولية مجموعة الساير الاجتماعية، فإننا نتمنى الحصول على تفاعل أقوى وشراكة طويلة المدى لرعاية الشباب الكويتي وتأسيسهم لقيادة الأمة.

وقد أوضحت مريم هشام الريس، مديرة برنامج فكرة في كيوبيكال سيرفيسيز لحاضنات الأعمال: نحن شغوفون بتمهيد السبل أمام أصحاب المشاريع الطموحين ذوي الأفكار العملية المبدعة لتحقيق أحلامهم بما يعود بالنفع على المجتمع، هذا البرنامج يقدم لهم منصة لتعزيز قدراتهم عبر التدريب المكثف وتنمية المهارات وتبادل المعرفة والتوجيه، إنه ليسعدنا تواجد الساير لكزس كشريك معنا في البرنامج.

ولا شك أن لكزس تحقق إرث ابتكار التكنولوجيا الأولى من نوعها في العالم، وبنفس الروح والمعنويات تود لكزس أن تكون جزءا من برنامج فكرة الذي يشجع الأفكار الجديدة.

وعلى مدى 8 أشهر بداية من أكتوبر 2017، ستقوم الساير لكزس بدعم برنامج فكرة كراع ذهبي لتقدم للمشتركين أفضل الفرص والخبرات الممكنة للنجاح في مساعيهم.

بدوره، أكد نهاد الحاج علي نائب مدير مجموعة التميز المؤسسي بمجموعة الساير أن استدامة ومسؤولية مجموعة الساير تهدف إلى لعب دور أكبر في دعم فئة الشباب الذين سيصبحون أصحاب رؤية من شأنهم تعزيز الاقتصاد والتطوير المستدام للبلاد، وأننا نتمنى الأفضل للمشاركين ولفريق برنامج فكرة والمنظمين لنجاح هذا البرنامج. وقد حصدت الانطلاقة الأولى والثانية لبرنامج فكرة ما يزيد على 200 طلب، وتم قبول 30 فكرة عملية، وتقديم 37 جلسة تدريبية، وتدريب 48 متدربا من رواد الأعمال. وبرنامج فكرة يدعو أصحاب المواهب لأن يكونوا جزءا من رحلة ريادة الأعمال الرائعة من خلال التسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني www.fikraprogram.com حيث إن آخر موعد للتسجيل هو 11 نوفمبر 2017.

جدير بالذكر أن برنامج فكرة لتطوير الأعمال ينظم تحت رعاية كل من وزارة الدولة لشؤون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة الحمراء العقارية، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، المركز المالي الكويتي، بنك الخليج، جراند سينما، وتحت إدارة وتنفيذ كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال.