عدد المسافرين المنقولين ازداد بنسبة 13% ليصل إلى 6.7 ملايين مسافر





أعلنت الخطوط الجوية التركية أمس عن نتائج حركة المسافرين وشحن البضائع لشهر سبتمبر المنصرم، حيث حققت أعلى عامل حمولة في السنوات الخمس الماضية في سبتمبر 2017، ليصل إلى 81.5% بفضل تحسن كبير بمقدار 5.7% إلى جانب نمو مزدوج في الطلب في يوليو، حافظ على نمو الطلب بنسبة 10%.



كما سجلت الناقلة ازديادا إجماليا في عدد المسافرين المنقولين بنسبة 13% ليصل إلى 6.7 ملايين مسافر، وبالمقارنة مع سبتمبر 2015، ارتفع عدد الركاب بنسبة 17% وارتفع الطلب بنسبة 21%.



وباستثناء الركاب الدوليين الذين يسافرون بالعبور (ركاب الترانزيت)، ارتفع عدد المسافرين الدوليين بنسبة 30%.



وفي سبتمبر، ارتفع حجم البضائع والبريد بنسبة 25%، مقارنة بشهر سبتمبر 2016.



وجاءت كل من منطقة الشرق الأوسط وأوروبا كمساهمين رئيسيين في النمو في حجم البضائع والطرود البريدية، بزيادة بنسبة 44% للشرق الأوسط وأوروبا بنسبة 31%.



كما ازداد عامل الحمولة في كل المناطق، وسجلت كل من أميركا الشمالية والشرق الأقصى نموا واضحا مع غيرها من المناطق بمقدار 10.3 نقاط و6.3 نقاط على التوالي.



وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، تم تسجيل زيادة في الطلب وفي إجمالي عدد الركاب بنسبة 5.5% و6.1% على التوالي، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



ووصل إجمالي عدد الركاب إلى 6.51 ملايين مسافر، إضافة إلى تحسن إجمالي معامل الحمولة بمقدار 4.3 نقاط ليصل إلى 79%، في حين ارتفع معامل الحمولة الدولي بمقدار 5 نقاط تقريبا، ليصل إلى 78%.



وخلال الفترة ازداد حجم شحن البضائع والطرود البريدية بنسبة 27% ووصل إلى 810 آلاف طن، وذلك بفضل الحركة القوية في حجم الحركة في الفترة من يناير إلى سبتمبر.