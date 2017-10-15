تستعد منصة فور مووف العقارية لإطلاق أولى حملاتها التسويقية في السوق المحلي الكويتي بمشاركة أكثر من 35 شركة تطوير وتسويق عقاري محلية ودولية تقدم أفضل المشاريع الإستثمارية محليا وعالميا.



وأكدت «منصة فور مووف العقارية» في بيان أن المعرض العقاري الإلكتروني نقلة نوعية في أسلوب التسويق العقاري من النمط التقليدي إلى النمط التقني الحديث، حيث يعتبر هذا المعرض تجربة جديدة على السوق المحلي والخليجي.

وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة لجميع المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري للإطلاع على نخبة من المشاريع العقارية المحلية والعالمية والتواصل المباشر مع المطورين وشركات التسويق العقاري دون أن يبرحوا من أماكنهم.

هذا، وتشارك أكثر من 35 شركة تطوير وتسويق عقاري بعرض نخبة تفوق الـ 50 مشروعا عقاريا منتشرة في 11 بلدا حول العالم تتوزع بين البلدان العربية والأوروبية لتلبي كل الخيارات، بالإضافة إلى مئات العروض العقارية المدرجة المتاحة للبيع أو للتأجير من قبل شركات التطوير العقاري والوسطاء العقاريين المعتمدين والأفراد.

هذا، وتعتزم المنصة البدء في حملتها التسويقية الأولى بتاريخ 15 أكتوبر حتى 24 أكتوبر المقبل، وذلك عبر عدة قنوات منها الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرون والشبكة العنكبوتية وغيرها من الوسائل التسويقية المبتكرة، وتسعى المنصة عبر هذه الحملة إلى استقطاب بين 30 و40 ألف زائر ومهتم بالشأن العقاري.



وفي هذا الصدد، قال مشاري المعجل المدير الشريك في منصة 4Moov.com إننا نهدف من خلال تطوير هذه المنصة إلى إتاحة الفرصة لكل المستثمرين الاطلاع على آخر الفرص الاستثمارية العقارية وهم في أماكنهم مما يحفظ عليهم الوقت والخصوصية، حيث أتاحت المنصة الفرصة للمطورين وشركات التسويق العقاري لإدراج مشاريعهم متضمنة كل المعلومات التفصيلية من وصف كامل للمشروع والصور والفيديو والإحداثيات وذلك لتمكين المتصفحين من اتخاذ قراراتهم بطريقة مدروسة.

هذا، وأشار المعجل الى أن أحد أبرز أهداف المنصة هو توعية المستثمرين على أسس وآلية الشراء في السوق العقاري الدولي، حيث سيتم إطلاق دليل الشراء التفصيلي للسوق التركي والسوق البريطاني خلال الحملة التسويقية الأولى وسيتم شهريا إطلاق دليل خاص للدول التي يحرص المستثمر الخليجي الشراء بها.

أما فيما يخص قسم العقارات المحلية فقد ذكر المعجل، انه تم طرح عدة خدمات حديثة ومتنوعة كإتاحة الفرصة للمتصفحين الباحثين عن عقارات للبيع أو للإيجار إلى استحداث تنبيه بمواصفات العقار المطلوب وفور إدراج أي عقار يتطابق مع مواصفات العقار ذلك العقار، يتم إرسال مواصفات العقار فورا إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتصفح تلقائيا دون الحاجة إلى البحث بصورة دورية، وكذلك تم طرح خدمة تعتبر نقلة نوعية للوسطاء العقاريين حيث أصبح من المتاح التواصل بين الوسطاء العقاريين مباشرة لتبادل الفرص العقارية فيما بينهم بحيث يستطيع الوسيط العقاري إرسال العرض - الطلب الخاص به إلى عدد غير محدود من الوسطاء خلال ثوان، ما يساهم في سرعة إتمام الصفقات وعبر وسيطين فقط دون دخول عدة وسطاء في الصفقة الواحدة.