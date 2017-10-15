ارتفع سعر برميل النفط الكويتي نهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 54.12 دولاراً مقابل 53.7 دولاراً للبرميل في التداولات السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط أنباء عن ارتفاع حجم الطلب الصيني كما دعم الأسعار قرار الرئيس الأميركي بعدم الإقرار بأن إيران تمتثل إلى الاتفاق النووي إضافة الى التوترات الحاصلة في العراق.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 92 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 57.17 دولارا، كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأميركي 85 سنتا ليصل إلى 51.45 دولارا.