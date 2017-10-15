النفط الثقيل أكبر مشاريع الشركة بـ 1.2 مليار دينار

أحمد مغربي

كشفت إحصائية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن شركة بتروفاك نفذت وتنفذ مشاريع نفطية في الكويت تبلغ قيمتها 3.3 مليارات دينار (ما يعادل 10.5 مليارات دولار) وذلك في 15 عاما حتى الآن، لتصبح بذلك الشركة البريطانية من أضخم الشركات الأجنبية العاملة في الكويت بمحفظة مشاريع مليارية.

ويعتبر عقد تطوير النفط الثقيل الذي وقعته شركة نفط الكويت في عام 2015 بقيمة 1.2 مليار دينار لإنتاج 60 ألف برميل يوميا من أكبر المشاريع على الإطلاق في الكويت، وسيمكن المشروع من إنتاج النفط الثقيل بكميات تجارية للمرة الأولى في تاريخها، ويسهم في تطوير قدراتها الفنية والتشغيلية لاحتياطيات النفط الثقيل الكبيرة التي تمتلكها الكويت.

ويتوقع الانتهاء من المشروع في مايو 2019 للمرحلة الأولى، وبعد ذلك تبدأ عمليات التطوير ليصل الإنتاج إلى ما يقارب 270 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل بعد 2030.

ويتضمن المشروع إنشاء وحدة إنتاج للنفط الثقيل وحقن البخار ومد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمالي الكويت إلى حظائر التجميع في مدينة الأحمدي، ومن المقرر أن يتم إنشاء 4 خزانات بسعة 300 ألف برميل لكل منها في تلك الحظائر لتجميع هذا النفط وتزويد مصفاة الزور الجديدة به لإنتاج الوقود قليل الكبريت بعد اكتمالها أو تصديره إذا دعت الحاجة الى الأسواق العالمية.

أرقام قياسية

وبدا خلال الفترة الماضية أن القفز إلى أرقام قياسية جديدة كان يمثل الشغل الشاغل لشركة «بتروفاك»، حيث فازت بثاني اكبر مشروعاتها في شركة نفط الكويت والخاص بتنفيذ مركز التجميع رقم 32 في حقل برقان الكبير في جنوب شرق الكويت بقيمة 408.2 ملايين دينار، ومن المقرر انتهاء العمل به في 2020، ويقع على مساحة تبلغ 2.2 كيلو متر مربع، وذلك بعد زيادة مرافق التعامل مع كبريتيد الهيدروجين للتوافق مع متطلبات التشغيل وضمان أقصى درجات السلامة مع إمكانية تشغيل خطوط الأنابيب الرئيسية والمشعبات والغاز المتكثف.

ويهدف مشروع مركز التجميع رقم 32، إلى التعامل مع الحموضة المتزايدة في النفط الخام المنتج من حقل برقان، ويعتبر واحدا من مجموعة من مراكز التجميع التي تعكف شركة نفط الكويت على بنائها لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.650 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وجاء هذا النجاح بعد أشهر من فوز الشركة بعقد قيمته 233 مليون دينار لإنشاء نظام تجميع خط أنابيب رئيسي متشعب لنقل السوائل من الآبار إلى مراكز التجميع ذوات الأرقام 29 و30 و31، وهو يعتبر من المشاريع الضخمة المرتبطة بإنشاء 3 مراكز تجميع للنفط في شمال الكويت لزيادة الطاقة الإنتاجية للمنطقة الى مليون برميل يوميا بدلا من 750 ألف برميل حاليا.

ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع في 31 مارس 2018.

ومن اكبر المشاريع التي تعمل عليها «بتروفاك» حاليا مشروع مركز تجميع 29 بقيمة تقدر بنحو 194 مليون دينار، وجاء توقيع عقد المركز بالتزامن مع توقيع مركزين آخرين لبناء مركز تجميع 30 مع شركة لارسن اند توبرو بقيمة 240 مليون دينار، أما العقد الآخر ففازت به شركة دودسال، ويتم بموجبه بناء مركز تجميع 31 بقيمة تبلغ 228 مليون دينار.

الوقود البيئي

ووفقا للموقع الالكتروني لشركة بتروفاك، فان الشركة بدأت اعمالها في الكويت منذ الثمانينيات وفازت الشركة بحصة قدرها 1.7 مليار دولار ما يعادل 560 مليون دينار تقريبا لتنفيذ حزمة من حزم مشروع التصميم والشراء والانشاء والتجهيز للتشغيل والمساعدة أثناء الأعمال التمهيدية للتشغيل وأعمال التشغيل واداء الاختبار لمشروع الوقود البيئي.

وينفذ تحالف بتروفاك البريطانية الحزمة الثانية من مجموعة الوقود البيئي في مصفاة (ميناء عبدالله 1) بكلفة 1.071 مليار دينار لمدة 45 شهرا وتشمل بناء وحدة انتاجية جديدة وخطوطا لنقل النفط داخل المصفاة.

ووفقا للاحصائية، فان الشركة البريطانية استفادت من 5 أوامر تغيرية في المشاريع التي عملت بها لدى شركة نفط الكويت وذلك بقيمة 29.1 مليون دينار لمجمل مشاريعها الـ 12 مشروعا.