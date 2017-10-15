العثمان: «الوطني» ملتزم بتقديم أفضل الحملات والعروض الحصرية لعملائه

خزعل: نهدف إلى الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بخدماتنا المتنوعة نظم بنك الكويت الوطني يوم الجمعة، مهرجان سحب الوطني الكبير في غراند أﭭنيو بمجمع الأﭭنيوز، وسط أجواء احتفالية وترفيهية، وإقبال جماهيري لافت، وبمتابعة مباشرة عبر أثير «مارينا أف إم» ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الوطني خلال المهرجان، عن الفائزين بحملاته الأضخم هذا العام، وفي مقدمهم الفائز أنس محمد مراد بجائزة 250 ألف دينار في السحب ربع السنوي لحساب الجوهرة، و10 فائزين ضمن الحملة الصيفية «استرجع قيمة مشترياتك نقدا» بجائزة استرداد قيمة المشتريات لمدة سنة مع بطاقات الوطني، حيث تم السحب في حضور ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وشهد المهرجان العديد من المفاجآت والعروض، والأنشطة الترفيهية، بحضور قيادات ومسؤولين من البنك، في مقدمهم الرئيس التنفيذي في الوطني ـ الكويت صلاح الفليج، ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية سوريش باجبي، ونائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني محمد العثمان ومساعد مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية هنادي خزعل.

عروض حصرية

بهذه المناسبة، أكد العثمان ان البنك يحرص دائما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، وأنه يولي اهتماما كبيرا لتنظيم هذا الحدث السنوي، للاحتفال بعملائه الفائزين بأكبر حملاته على مدار العام، تأكيدا للتواصل الدائم معهم، والبقاء كخيار أول لهم، من خلال ما يوفره من خدمات ومنتجات.

وأوضح ان البنك يحرص من خلال خدماته وعروضه الترويجية، على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، وإتاحة المجال أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة.

من جهتها، قالت خزعل: «إن البنك نجح من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية، في تعزيز صدارته وموقعه المتميز محليا، من خلال أكبر شبكة فروع وقنوات توزيع في السوق المصرفي.

ولفتت خزعل إلى ان الوطني انفرد هذا العام، بتقديم فرصة غير مسبوقة لتمكين الفائزين من استرجاع قيمة مشترياتهم نقدا، في إطار حملته الصيفية السنوية «استرجع قيمة مشترياتك نقدا»، لافتا إلى أنه واصل من خلال حساب الجوهرة، تقديم الجوائز الأسبوعية والشهرية وربع السنوية بقيمة 5 آلاف دينار و125 ألف دينار و250 ألف دينار، انطلاقا من حرصه على مواكبة تطلعات واهتمامات عملائه.

وتخلل مهرجان السحب الكبير، العديد من الأنشطة الترفيهية والمسابقات، وتوزيع الهدايا والجوائز الفورية على الحضور والمشاركين، ما ساهم في إضفاء جو احتفالي خاص، لاسيما من جانب الشباب الذين تفاعلوا وشاركوا في المسابقات والأنشطة، وعبر الفائزون عن امتنانهم وسعادتهم الكبيرة، وسط احتفال الحاضرين والمشاركين بهم.

ودأب بنك الكويت الوطني على تنظيم هذا الحدث السنوي للاحتفال بعملائه الفائزين في أكبر حملاته على مدار العام، تأكيدا للتواصل الدائم معهم، والبقاء كخيار أول لهم من خلال ما يوفره من خدمات ومنتجات.

شخصيات كيدزانيا

شهد المهرجان مشاركة شخصيات كيدزانيا المحببة لدى الأطفال، التي قدمت عروضها التفاعلية والموسيقية والاستعراضية المسلية. وتفاعل الأطفال مع برنامج الاحتفال الذي تخللته فقرات متنوعة مخصصة لهم، كما استمتعوا بالمفاجآت التي قدمها لهم البنك. وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، بمتابعة الآلاف من خلال المشاركات على انستغرام وتويتر (@NBKPage)، وفيسبوك (NBK official page)، ويوتيوب (NBK Media).

وقام فريق البنك بتغطية شاملة للمهرجان منذ بدايته وحتى اختتامه، إضافة إلى توزيع الجوائز، كما قامت إذاعة مارينا أف ام ببث مباشر لوقائع وتفاصيل المهرجان وإعلان الجوائز.

«جوهرة الوطني»

فـــاز أنس محمد مراد بجوهرة الوطني البالغة قيمتها 250 ألف دينار نقدا، وهي الجائزة الكبرى في السحب ربع السنوي لحساب الجوهرة.

وكان الوطني قد عزز الجوائز التي يقدمها حساب الجوهرة، حيث يتيح البنك إمكانية فتح الحساب لأي عميل والحصول على فرص للفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 250 ألف دينار. ويدخل عملاء الجوهرة تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 5 آلاف دينار أسبوعيا و125 ألف دينار شهريا والجائزة الكبرى بقيمة 250 ألف دينار ربع سنويا، إذ ان كل 50 دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب الجوهرة تمنحه فرصة ليكون سعيد الحظ التالي.

استرجع قيمة مشترياتك نقداً

كانت حملة الصيف «استرجع قيمة مشترياتك نقدا» من نصيب 10 فائزين من عملاء الوطني، الذين تم الكشف عن أسمائهم خلال المهرجان الضخم وهم: خالد نعمة عبدالزهرة، مشعل فلاح الدلاك، هند حمود سليمان المضيان، أمنة عبدالله إبراهيم حسين، كريم محمد عاطف زهران، محمد أمير عبدالنبي محمد، جنان عبدالرحمن عبدالعزيز الكليب، جابر حميد عبدالكريم أبوجابر، طارق محمد إبراهيم طلبة، ماسي ميلانو بورسالي.

وجاءت هذه الجائزة في ختام الحملة الصيفية للبنك، التي تعتبر الأضخم في الكويت، حيث حصل العملاء من خلال الحملة على فرصة للفوز في السحب مقابل كل دينار يتم إنفاقه باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق داخل الكويت.

ولطالما قدم البنك من خلال حملته الأضخم كل عام، فرصة الفوز بجوائز ضخمة ومميزة، التي كان من أبرزها أرض الأحلام، ويخت أزيموت، وسيارة رولز رويس فانتوم الفاخرة، إضافة إلى سيارة Mercedes SLS وماكلارين MP4-12C، كان آخرها سيارة رينج روفر إيفوك التي قدمها العام الماضي ضمن حملة الوطني لتحويل الراتب.

فرقة موسيقية شعبية

أحيت الفرقة الموسيقية الشعبية بلال الشامي الحفل، وسط تفاعل جماهيري كبير من المشاركين في الحفل.