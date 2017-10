الناهض: «بيتك» يمتلك خبرات واسعة في تمويل المشاريع التنموية العملاقة

الجوائز تؤكد ريادة «بيتك» عالمياً كمؤسسة مالية إسلامية

حفل الجوائز أقيم بواشنطن في إطار الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2017

نحرص على المساهمة في نمو صناعة التمويل الإسلامي وتحقيق استدامتها

جائزة «بيتك ـ ألمانيا» مستحقة.. وحافز لبناء كيان اقتصادي بأكبر الأسواق الأوروبية





فاز بيت التمويل الكويتي «بيتك» بجائزة «أفضل مزود للتمويل الاسلامي للمشاريع في العالم» من مجلة غلوبال فاينانس العالمية Global Finance لعام 2017، وجائزة «افضل مؤسسة ماليــــة صاعـــدة في العالـــم» لـ «بيتك- ألمانيا» KT Bank، وذلك ضمن حفل الجوائز المقام في العاصمة الأميركية واشنطن في اطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي 2017 The IMF and the World Bank.

وفي تصريح صحافي على هامش تسلم الجوائز، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض إن «بيتك» يقوم بدور بارز ويمتلك خبرات واسعة في تمويل المشاريع، لاسيما المشاريع التنموية العملاقة في مجال البنى التحتية على مستوى المنطقة والعالم، حيث شملت تقديم تمويل لمشاريع غطت قطاعات النفط والغاز وغيرها من القطاعات الحيوية والمنشآت الضخمة، بالاضافة الى منح ائتمان لكبرى الشركات في قطاعات التجزئة والانشاء والقطاعات الاخرى.

ريادة عالمية

وأضاف الناهض أن فوز «بيتك» بهذه الجوائز من قبل مؤسسة عالمية مرموقة ومحايدة في حجم «غلوبال فاينانس»، يؤكد ريادة «بيتك» عالميا كمؤسسة مالية اسلامية، فيما يعكس ثقة العملاء في البنك.

وأشار الى ان الجوائز تأتي تتويجا لجهود «بيتك» في توفير أعلى مستوى من الخدمات المالية الاسلامية في الجغرافيات المختلفة التي يعمل بها البنك كمنطقة الخليج العربي وتركيا والمانيا، حيث حقق «بيتك» نجاحات مهمة في الأسواق التي يعمل بها في من خلال بنوك المجموعة التي ساهمت في تمويل مشاريع تنموية كبرى وتقديم خدمات مصرفية شاملة، بالاضافة الى الدعم المنهجي والتشريعي لنشر صناعة التمويل الاسلامي.

ولفت الى حرص «بيتك» على المساهمة في نمو صناعة التمويل الاسلامي وتحقيق النجاح في تلبية احتياجات العملاء من المنتجات المصرفية المتوافقة مع احكام الشرعية الاسلامية، وترسيخ دعائم استدامة نمو صناعة التمويل الاسلامي في المستقبل بكفاءة عالية ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.

نجاحات «بيتك - ألمانيا»

كما أشار الناهض الى ان «بيتك- المانيا» KT Bank AG حقق نجاحا ملموسا سواء في زيادة عدد فروعه او في حجم معاملاته، وكانت جائزة «افضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم» مستحقة له، وحافزا لمزيد من التميز والنمو بما يمهد لبناء كيان اقتصادي مهم في اكبر وأهم الاسواق الاوروبية.

وأشارت المجلة الى ان «بيتك- ألمانيا» ضاعف حجم اصوله في 2016، مشيرة الى انه اول بنك اسلامي يعمل في المانيا ومنطقة اليورو، ويقدم باقة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية والتمويلية المتوافقة مع احكام الشريعة.

ويمتلك «بيتك- المانيا» KT Bank AG فروعا في برلين، وفرانكفورت، ومنهايم، وكولون، وميونيخ، ويسعى لتقديم خدماته المصرفية الاسلامية على مستوى القارة الاوروبية.

معايير الاختيار

واستندت المجلة في اختياراتها الى عدة معايير مهنية دقيقة مبنية على استشارات مكثفة مع مصرفيين ومحللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع انحاء العالم، منها تطوير الاعمال والمنتجات، والقدرة على تلبية احتياجات قاعدة عملاء متنوعة في جميع القطاعات فضلا عن الابتكار التقني في تقديم الخدمة ونوعية المنتج، وسمعة المؤسسة، ورضا العملاء، والانتشار الجغرافي، والعلاقات الاستراتيجية، والالتزام بالمعايير الاخلاقية.

ويشارك «بيتك» في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ممثلا برئيس مجلس الادارة، حمد المرزوق والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض وعدد من المسؤولين والقيادين على مستوى مجموعة «بيتك». كما يشارك الناهض باجتماعــــات الـ IIF Roundtable.

يذكر ان حفل توزيع الجوائز أقيم في نادي الصحافة الوطني الأميركي (National Press Club) وهو مركز اعمال ومؤتمرات، ومنظمة عالمية للصحافيين والمجتمعات الاعلامية ومقرها في واشنطن، ويبلغ عدد الاعضاء فيه اكثر من 3500 عضو، فيما يستضيف اكثر من ربع مليون زائر سنويا في أكثر من 2000 فعالية منها فعاليات سياسية واقتصادية ذات مستوى رفيع جدا.

تأسست مجلة «غلوبال فاينانس» سنة 1987، ولديها قراء في اكثر من 192 دولة حول العالم. وتستهدف مجلة «غلوبال فاينانس» 8000 مستثمر في محافظ دولية مسؤولين عن أكثر من 80% من مجموع الأصول العالمية الخاضعة لإدارة مهنية.