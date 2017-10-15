الخضري: ندعم مستثمري العقار في اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص استثماراتهم

أنهت شركة «أجار أون لاين» الناشئة استثمارها الثاني في الجولة الثانية التي بدأت بمشروع شركة بيكو كابيتل التي تعمل من دبي، وتبعها استثمار من مشاريع شرق منذ أواخر 2016.

يقول المدير التنفيذي للشركة شاهين الخضري: «نهدف لأن نصبح المنصة الرائدة لإدارة الممتلكات والمدفوعات عبر الإنترنت في سوق العقار، وذلك من خلال إيجاد الأدوات التي تجعل هذه الصناعة أفضل من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإجراءات الأمنية. نحن نسعى لأن يتمكن مستثمرو العقار والملاك من اتخاذ القرارات الصحيحة فيما يخص استثماراتهم وعقود الإيجار.

إننا نساعد الملاك في إدارة عقاراتهم المتعددة بسهولة وتحصيل إيجاراتهم في أي وقت وفي أي مكان، مما يقلل الحاجة لمئات الساعات من العمل اليدوي المكتبي ويوفر آلاف الدولارات».

وبالإضافة لذلك، أكد الشاهين أن هذا النوع من الاستثمار يعزز نمو شركة «أجار أون لآين» في المنطقة من خلال تطوير وتحديث الخدمات الراهنة، وإطلاق أدوات جديدة للملاك.

إذ بوجود مكاتب في الكويت وتوفر المسؤولين في دبي والمملكة العربية السعودية، سيسعى هؤلاء جميعا لزيادة قوتهم العاملة من خلال الاستعانة بالمواهب الريادية كي تنضم لفريقهم المتحمس. ذلك ان «أجار أون لاين» تتطلع لتوفير خدماتها هذه للسوق العالمية في مطلع 2018.

وفي هذا الإطار، يؤكد الشريك الإداري يوسف حماد في شركة «بيكو كابيتال» قائلا: لقد بدأت «أجار أون لاين» للتو تترك أثرها في سطح الرقمنة وتدفع صناعة الاستئجار إلى الأمام، والفرصة في هذا المجال هائلة.

والحقيقة ان شاهين وفريقه يمثلون ما نبحث عنه في الفرق من ناحية: العمل الجاد، الخبرة في المجال والحماس الشديد لعملهم ولصناعتهم ولمنطقتهم.

وبدوره، قال حمود الصباح الشريك في مشاريع شرق: «إن أجار أون لاين» هي التي تقود هذه الموجة الجديدة في مجال حلول إدارة الممتلكات، وذلك من خلال استعمال الجيل الجديد من التكنولوجيا لتأمين الطمأنينة للملاك والخبرة المبتكرة للمستأجرين.

واستكمل قائلا: «لقد كنا نتابع نشاط وأعمال شاهين منذ أن كان طالبا في كلية إدارة الأعمال، وشهدنا عمله في القطاع الخاص في الكويت.. وما أن يعزم على عمل شيء ما إلا وتبدأ الأشياء تحدث بنجاح».

وعلق عبدالرزاق المطوع، الشريك في مشاريع شرق بجملة واحدة هي: «ستعيد أجار تعريف قطاع العقار في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا».

ما هي أجار؟

ويذكر أن «أجار أون لاين»، التي هي خدمة سحابية مصممة للسوق العقارية، توفر الفرصة لتحصيل الإيجار عن طريق الإنترنت بسرعة وبطريقة آمنة من خلال منصة حرة لإدارة الممتلكات.

إذ يسمح هذا البرنامج للمستأجرين دفع قيمة الإيجارات عبر الإنترنت في أي وقت، وفي أي مكان عبر خدمة الـ «إس إم إس» والبريد الإلكتروني في أقل من 60 ثانية.