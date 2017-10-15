حصد البنك الأهلي المتحد جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت للعام 2017 من قبل المجلة الدولية للأعمال والتمويل الإسلامي المرموقة، وقد استحق البنك هذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات التي حققها مؤخرا ومنها أن البنك الأهلي المتحد يعد واحدا من أكثر البنوك الإسلامية أمانا في الكويت إلى جانب حصوله على تصنيف A +/ A2 من ثلاث وكالات تصنيف دولية.

وبهذه المناسبة أعرب ريتشارد جروفس الرئيس التنفيذى بالبنك الأهلي المتحد عن فخره بحصول البنك على هذه الجائزة المصرفية الرفيعة والتي تعد الجائزة الثالثة التي يحصل عليها البنك خلال العام الحالي، حيث حصد البنك جائزة أفضل بنك رقمي للعام 2017 في الشرق الأوسط وذلك من قبل مجلة جلوبال فاينانس، كما حصل على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت للعام 2017 من مجلة ذى بانكر.

وأضاف جروفس: نحن فخورون بحصولنا على عدد من الجوائز المرموقة في أقل من عام، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ويؤكد على ريادتنا في السوق المصرفية الكويتية وقدرتنا على تقديم منتجات مبتكرة تلبي مختلف احتياجات عملائنا، كما تعكس هذه الجوائز المكانة والسمعة العالية للبنك، لافتا في الوقت ذاته الى أن النجاح المستمر للبنك أساسه ثقة عملائه وإخلاص موظفيه وتفانيهم في العمل.

وأكد جروفس على رؤية البنك الأهلي المتحد المستقبلية المستدامة التي تقوم على تقديم خدمات مميزة وذات قيمة مضافة، جنبا إلى جنب مع الاستثمار المتنامي في التكنولوجيا ورأس المال البشري والعمليات المصرفية التي تتسم بالسلاسة.