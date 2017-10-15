حصلت مجموعة الخليج للتأمين إحدى الشركات، على جائزة «العلامة التجارية» لسنة 2017 من المنتدى العالمي للعلامة التجارية، وذلك خلال احتفالية أقيمت في قصر كنسينغتون في العاصمة البريطانية لندن بحضور شخصيات دولية.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول للمجموعة إدارة الاتصال المؤسسي وعلاقات المستثمرين خالد السنعوسي: «تسعى الخليج للتأمين على الدوام لتكون الخيار الأول للعملاء في كل الأسواق التي تتواجد فيها، وقد كان 2017 تحديدا عاما حافلا بالإنجازات، حيث استمررنا بتصنيفنا الائتماني الثلاثي عند (A) من وكالات التصنيف العالمية: «S&P» و«A.M. BEST» و«MOODY’S»، وكذلك حصلنا على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميز الأعمال لنكون من أولى الشركات الكويتية التي تحصل على هذه الجائزة.

وهذا يعكس جهد مجموعة الخليج للتأمين وشركاتها التابعة بما يعكس جودة خدماتنا وتميزها».

وتهدف مجموعة الخليج للتأمين لتصبح وجهة مرغوبة بشكل أكبر في قطاع التأمين مع التركيز بشكل أساسي على بناء العلاقات طويلة الأمد التي تتميز بالقوة وتقوم على الاحترام المتبادل.

يذكر ان المنتدى العالمي للعلامة التجارية يسعى إلى النهوض بمعايير العلامات التجارية لما فيه مصلحة الصناعة والمستهلكين، وتستند لجنة التحكيم للجائزة على 3 معايير هي تقييم العلامة التجارية، دراسات سوق المستهلك والتصويت على شبكة الإنترنت.