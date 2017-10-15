استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 0.301 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.400 دينار فيما انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 0.309 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

واستقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام باقي العملات الرئيسية الأخرى في تداولات يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة الأميركية عقب صدور بيانات أميركية إيجابية حول سوق العمل.

وكانت بيانات سوق العمل الأمريكي أظهرت أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة تراجع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ليبقى ضمن المستويات التي تعتبر صحية ما يؤكد حالة التفاؤل بشأن صحة سوق العمل الأميركي.