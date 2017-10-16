قالت شركة الخطوط الجوية الوطنية إنها ستطلق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت في التاسع من نوفمبر المقبل بواقع 4 رحلات في الأسبوع من وإلى مطار الكويت الدولي.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الوطنية لنا الرشيد «لقد أضيفت وجهة جديدة من أهم الوجهات التي تعتز بها الخطوط الوطنية وبوجودها على خارطة وجهاتنا وذلك لإتاحة الفرصة للمسافرين لاكتشاف الأفضل عبر خطوط الشركة».

وأضافت أن إطلاق الخط الجديد إلى لبنان يسهم في تعزيز الخدمات وخلق قيمة مضافة لمصلحة الركاب والسوق عموما ويعزز في الوقت نفسه الطاقة التشغيلية للشركة.

ولفتت الرشيد إلى أن الخطوط الوطنية تسعى لتقديم أفضل الخدمات بأقل تكلفة ممكنة وتقديمها بأسعار مناسبة لجميع شرائح المسافرين، وأنها ستقدم أسعارا وعروضا مميزة للمسافرين من وإلى بيروت بعد إطلاق الرحلات في نوفمبر المقبل.

وتتخذ الخطوط الوطنية من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها التجارية وتؤمن في الوقت الحالي الربط المباشر مع 6 وجهات منذ إطلاق أولى رحلاتها في 11 يوليو الماضي إلى تبليسي ثم سراييفو وباكو والبحرين والنجف وسوهاج بمصر وأخيرا بيروت، وتمضي «الوطنية» قدما في افتتاح العديد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة المقب