

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت اليوم دعمها لمشاريع القطاع الخاص بمختلف مجالاته وتوفير البيئة المناسبة لها في مقرها الرئيسي بغية دعم المنتج الوطني.

وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في الشركة فايز العنزي في تصريح نقله بيان للشركة ان (الكويتية) احتضنت في مقرها الرئيسي عدد من الشركات المختصة في قطاع الغذاء التي قدمت منتجاتها لكافة زوار وموظفي الشركة بهدف توفير منصة لعرض منتجاتهم والكشف عن مبادرات القطاع الخاص في صناعة الغذاء.

وأوضح ان الشركة أتاحت الفرصة للمصانع والشركات المختصة بالمواد الغذائية لعرض منتجاتهم وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة والتواصل مع شرائح مختلفة من العملاء موضحا ان هذا الدعم يأتي ضمن مبادرة الشركة بدعم مشاريع القطاع الخاص.

وأعرب عن أمله في أن تسهم هذا المبادرة في زيادة وعي المجتمع بالمنتجات الوطنية وإعطائها الأولوية في الشراء لافتا إلى ان الشركات الكويتية المشاركة أكدت عزمها على "زيادة مستويات الانتاج من أجل تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي".

وأكد استمرار (الكويتية) في استقبال الطلبات الخاصة بتوفير المساعدة للشركات وذلك من منطلق شعورها بالمسؤولية نحو تقديم وتوفير افضل الخدمات لمؤسسات الدولة بجميع قطاعاتها ومجالاتها التي تساهم في خدمة المجتمع.