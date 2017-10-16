البنك يلقي الضوء على مزايا خدمة «وايز» خلال مشاركته

في إطار حرصه المستمر على تعزيز مفهوم ريادة الأعمال والابتكار في مجال الخدمات المصرفية بالكويت، أعلن بنك الخليج عن رعايته الذهبية لمؤتمر «عرب نت» الكويت لهذا العام، المقرر انطلاقه غدا الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر، بقاعة الراية التابعة لفندق ماريوت كورت يارد.

ويقام المؤتمر على مدار يومين، تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ويتضمن حلقات نقاشية حول تكنولوجيا الإعلان والإعلام، والابتكار والاستثمار، والتجارة الرقمية.

كما يضم مسابقتي تحدي الأفكار الناشئة وماراثون الأفكار، بالإضافة إلى معرض التقنية للمشاركين. وتعليقا على المشاركة، صرحت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج، قائلة: يسرنا أن نقدم الرعاية الذهبية لمؤتمر «عرب نت» لهذا العام، ونولي في بنك الخليج أهمية كبيرة للابتكار في الخدمات المصرفية وكذلك لرعاية الشباب في شتى المجالات، الأمر الذي يتماشى مع أهداف المؤتمر بشكل كبير.

لقد كان لمؤتمر عرب نت الأثر الإيجابي على الكويت خلال العام الماضي، حيث شهد نسبة حضور كبيرة ومشاركة فاعلة، وعليه، نتطلع إلى المزيد من التأثير والنجاح هذا العام أيضا. وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر إلى القائمين على المؤتمر لإتاحة هذه الفرصة المميزة.

ولإلقاء الضوء على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في الكويت، يمثل بنك الخليج في المؤتمر مشاري شهاب، مساعد مدير عام الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات لدى بنك الخليج، الذي سيشارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة تحدي الأفكار الناشئة، يوم غد الثلاثاء 17 أكتوبر في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما سيتواجد بعض أعضاء فريق عمل بنك الخليج في جناح خاص للإجابة عن أي تساؤلات تخص تمويل المشروعات الشبابية وتقديم المشورة لرواد الأعمال الشباب فيما يخص مشروعاتهم.

كما سيتحدث خلال المؤتمر طارق الصالح، مساعد مدير عام إدارة الاستثمار في بنك الخليج، مشاركا في الحلقة النقاشية الخاصة بالاتجاهات الحديثة والابتكار، وذلك في تمام العاشرة صباحا يوم الخميس الموافق 18 أكتوبر. وسيتطرق إلى خدمة «وايز» الاستثمارية التي أطلقها البنك حديثا، وهي عبارة عن منصة رقمية تتيح تبسيط عمليات الاستثمار من خلال سيناريوهات خاصة بكل مستثمر تناسب إمكاناته وأهدافه الاستثمارية وكذلك نزعته للمخاطر.