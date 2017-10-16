الفرس: منح العميل ثلاثة أقساط مجانية بفترة سداد تصل إلى خمس سنوات



انطلاقاً من تميزه بتصميم حلول تمويلية تناسب كل احتياجات العملاء وتلبي جميع متطلباتهم وحرصا منه على الاستمرار في تقديم عروض وحلول مصرفية نوعية، قام بنك الكويت الوطني من خلال تعاون جديد مع شركة «البشر والكاظمي» الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس بنز في الكويت، والذي تقدم من خلاله حصريا لعملائه عرضا خاصا لتمويل أحدث أنواع السيارات من هذه العلامة التجارية الألمانية الرائدة.

ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها البنك إلى مختلف الشرائح من عملائه، ولاسيما الذين يبحثون على أعلى مستويات الرفاهية.

وقال مدير إدارة المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني عبدالله الفرس إن البنك من خلال تعاونه الجديد مع شركة «البشر والكاظمي» توصل الى قيام الشركة بتوفير فرص مميزة لجميع الراغبين من عملائنا باقتناء أحدث أنواع السيارات بأسعار تنافسية، وذلك من خلال منح ثلاثة أقساط مجانية إلى العميل، مضيفا أن فترة السداد تصل الى خمس سنوات، الأمر الذي يضفي مزيدا من السهولة على الراغبين بالاستفادة من هذا التمويل ويخفف من الأعباء المالية عليهم.

وأوضح الفرس أن العرض يأتي في إطار سعي بنك الكويت الوطني إلى طرح المنتجات ذات قيمة مضافة لعملائه عبر تقديم خدمات مصرفية متنوعة تعد الأكثر تطورا وابتكارا، مشيرا إلى تمتع بنك الكويت الوطني بأكبر تواجد لدى وكالات السيارات في الكويت بفضل انتشاره الجغرافي الواسع، ليغطي بذلك أكثر من 30 موقعا ووكالة لبيع السيارات.

وأضاف الفرس أن ما يتميز به بنك الكويت الوطني هو تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية للراغبين في تمويل السيارات، حيث تتميز هذه الخدمات بسهولة تقديم الطلب سواء بالحضور إلى البنك أو عن طريق «الوطني أون لاين»، كما تتميز أيضا بسرعة دراسة الطلب والموافقة عليه ضمن شروط مرنة.

ويواصل فريق المبيعات المباشرة في بنك الكويت الوطني، سعيه للوصول إلى العملاء خارج فروع البنك لتسويق منتجاته، من خلال تواجدهم في المناطق الحيوية التي تشهد إقبالا عاليا، كما يقدم بنك الكويت الوطني من خلال مكاتبه المنتشرة في معارض السيارات أفضل الحلول لتمويل شراء السيارات من حيث الشروط الميسرة مع السهولة في تقديم الطلب والموافقة عليه.

ويستفيد عملاء بنك الكويت الوطني من مختلف الخدمات المصرفية المتنوعة التي يوفرها من خلال شبكة فروعه الأكبر محليا والتي تشمل الفروع وأجهزة السحب الآلي ونقاط البيع، إلى جانب فرع بنك الكويت الوطني في مطار الكويت الدولي المتوافر للعملاء على مدار الساعة، والخدمات المصرفية الإلكترونية «الوطني عبر الانترنت» و«الوطني عبر الموبايل»، ليتمكن العملاء من متابعة أعمالهم المصرفية وإنجازها في أي وقت ومكان دون تأجيل.

كما يحصل العملاء على العديد من العروض المميزة والمزايا الاستثنائية التي تحملها بطاقات الوطني الائتمانية مثل الدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات الدولية الكبرى وخدمة الكونسيرج المحلية والدولية والتأمين المجاني على السفر وخدمة إيقاف السيارات المجانية وغيرها العديد من العروض الحصرية محليا وعالميا.