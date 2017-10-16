نظمت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، بالتعاون مع بنك الدم المركزي، يوما تطوعيا لموظفيها للتبرع بالدم في مقر الشركة الرئيسي في برج أولمبيا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية والتزامها بدعم المبادرات التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع مثل المساهمة في إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات مختلفة من الدم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم وفوائد الأنشطة الصحية لدى الموظفين.

ودعما لهذه المبادرة المجتمعية تطوع الموظفون في VIVA للتبرع بالدم، واضعين نصب أعينهم فكرة إنقاذ حياة الآخرين، كما تلقوا إرشادات ونصائح من قبل الفريق الطبي المتخصص التابع لبنك الدم، حول عملية التبرع وسهولة وأمان إجرائها، وضرورة الاستمرار فيها بشكل دوري.

وفي نهاية اليوم التطوعي تم جمع عدد كبير من أكياس الدم لتضاف إلى المخزون العام لبنك الدم المركزي مما سيساهم في الرفع من مستوى جاهزية البنك لتلبية احتياجات المؤسسات الطبية.