الهدف من التدريب هو دعم المشاركين في تنفيذ الاستراتيجيات وتطوير مفاهيمهم الخاصة

أعلن معهد الدراسات المصرفية عن تعاونه مع مركز الإدارة الأوروبي MCE Management Centre Europe، وذلك لتقديم برنامج تدريبي متخصص في إدارة الأعمال Mini MBA للقطاع المالي والمصرفي للعام الرابع على التوالي، حيث تم عقد البرنامج مع المجموعة الخامسة في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2017، في لندن.

وقد نظم البرنامج بمشاركة نخبة مميزة من العاملين في البنوك الكويتية المحلية، وهي: بيت التمويل الكويتي، وبنك بوبيان، وبنك الخليج، والبنك التجاري الكويتي، والبنك الصناعي، حيث استمتع المتدربون بالمشاركة الفعالة لكل جهة وتبادلوا الخبرات والمعلومات وعرض الحالات، ما أثرى العملية التدريبية وعاد بالفائدة على الجميع.

وفي هذا السياق، قال د.يعقوب الرفاعي المدير العام للمعهد: «يعقد هذا البرنامج التدريبي للمرة الخامسة بإشراف وتنظيم المعهد، حيث عقد البرنامج ولأول مرة في العام التدريبي 2014/ 2015 في سبتمبر 2014، ونظرا للإقبال الشديد على البرنامج وتحقيقه نجاحا كبيرا، فقد استمر المعهد في تقديمه كل عام تدريبي، ما أفسح المجال والفرصة لتدريب عدد أكبر من عملاء المعهد وتعميم الفائدة على جميع الراغبين بذلك».

وأضاف الرفاعي أن الهدف الرئيسي من التدريب في هذا البرنامج هو دعم المشاركين في تنفيذ الاستراتيجيات وتطوير المفاهيم الخاصة بالصناعة التي يعملون بها، وكيفية عمل المهام الرئيسية مع بعضها بعضا في مؤسساتهم لتحقيق هذه الإستراتيجيات، كما يسهم البرنامج في تنمية قدرات المشاركين على فهم أهم المواضيع الإدارية الحديثة مثل إدارة المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسات، والإدارة المالية والمحاسبية، والتسويق وأهميته.