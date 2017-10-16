الشركة ستقوم بسداد 4 أقساط بدلاً من عملائها



أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات «إنفينيتي» في الكويت، عن عرضها الاستثنائي الذي يتيح لعشاق «إنفينيتي» فرصة شراء أي سيارة في العام الحالي 2017 ودفع ثمنها في العام المقبل 2018، ويستمر العرض حتى 31 أكتوبر 2017، حيث ستقوم «إنفينيتي البابطين» بدفع أقساط أربعة شهور بدلا عنك بالتعاون مع شركات تمويلية مختارة.

ويعكــــس العــــرض «إنفينيتي» بجودتها العالية وأدائها المتميز وحرفية صنعها، إذ تشتهر بتوفير مزيج مميز وتصميم فريد من نوعه، ما يثبت قدرتها على تطوير تقنيات مبتكرة تعزز قدرة السائق وتضيف إلى خبراته الكثير.

العرض يشمل «إنفينيتي Q30»، السيارة التي أطلقت في العام الماضي، بتصميم فريد من خلال القوس المزدوج بـ 3 عيون «علامة إنفينيتي».

وتتدفق الخطوط المنحنية الدرامية والمتناغمة على غطاء محرك السيارة، وعلى المصدات وعبر خط الجسم وهيكل السيارة القوي، وتتوافر سيارة «إنفينيتي Q30» بمحرك توربو سعة 1.6 ليتر أو 2.0 ليتر «WD2». وقد تم تزويد محرك توربو 2.0 ليتر بمحرك دفع اختياري «AWD»، وهو يوفر عزم دوران بقوة 208 أحصنة و350 نيوتن/ متر.

ويتمتع تصميم «Q30» بالعديد من الخصائص والمزايا، منها الارتفــاع الكلي لهيكل السيارة مقارنة بالنماذج الموجودة في السيارات المدمجة التقليدية.

ومن ناحية أخرى، يمكن للعملاء اختيار المحرك القوي الآخر، والطراز الفاخر «إنفينيتي Q50»، التي تمتاز بتصميمها الهندسي الشبابي الأنيق والمتناسق، وجاء هذا التصميم ليلهم جيلا جديدا من العملاء الشباب المتميزين الباحثين عن الاندماج الفريد الذي تحققه «إنفينيتي» بفضل أدائها القوي وجمالها.

من جهة أخرى، تعد «QX60» طرازا آخر مفضلا للعائلات، وتعكس مفهوم السيارات الهجينة فائقة التطور، وقد صممت لتكون تحفة فنية بالمقاييس كلها، وهي المفضلة لدى الباحثين عن المواصفات الذكية.

وتعتبر هذه الأيقونة الإبداعية نموذجا يحتذى به للمستقبل فيما يتعلق بتقنيات السيارات الرائدة من «إنفينيتي»، حيث تشمل مجموعة من التقنيات التكنولوجية المتطورة التي تبنتها الشركة المصنعة في بحوثها من أجل ابتكار سيارات استثنائية فائقة الأداء.