تقدم فولكس واجن الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، باقة من عروض الصفقة الذكية لهذا الشهر لعملاء فولكس واجن، وتشمل العروض القائمة ولنهاية شهر أكتوبر مجموعة من المميزات الإضافية عند شراء طراز غولف GTI الجديد وطراز البيتل.

وسيستمتع العملاء عند شراء إحدى السياراتين بمزايا رائعة تشمل ثلاث سنوات من التأمين ضد الغير وتسجيل لوحة السيارة في إدارة المرور.

كما سيحصل العملاء على بطاقة BMC PLUS التي تخولهم الحصول على مميزات وخدمات خاصة إضافية في المستقبل. وتعد تلك المميزات الخاصة ضمن عرض الصفقة الذكية الحالي علاوة على خدمات كفالة المصنع لمدة ثلاث سنوات بغض النظر عن المسافة المقطوعة والصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو حتى 45 ألف كيلومتر.

وتمتاز جميع سيارات فولكس واجن بتكنولوجيا متطورة وفريدة من نوعها تعزز تجربة القيادة للطرازات الأصيلة.

ويمكنكم الآن الحصول على طراز غولف GTI الجديد ذات التصميم الأمثل والديناميكية الفائقة في القيادة من معرض فولكس واجن الكويت بأسعار تنافسية تبدأ من 10555 دينارا، ويتوافـر طراز البيتل الأسطوري الأكثر تقدما وحضورا بسعر تنافسي يبدأ من 8999 دينارا فقط.