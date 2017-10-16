5 جوائز تشمل تذكرة سفر سياحية مع إقامة ليلتين في أبوظبي وتذكرة لحضور الفورمولا 1

أطلق مركز إطارات بيريللي الكويت حملته التسويقية الكبرى في الكويت والتي تمنح عملاءها فرصة للفوز بواحدة من 5 جوائز كل منها تشمل تذكرة سفر درجة سياحية مع إقامة ليلتين في أبوظبي متضمنة تذكرة حضور سباق السيارات الأكثر إثارة في العالم فورمولا 1 على حلبة سباق عالم فيراري في جزيرة ياس بأبوظبي في 26 نوفمبر 2017.

ويمكن لعملاء بيريللي التأهل للسحب الذي سيجرى في مركز إطارات بهبهاني الري يوم 9 نوفمبر القادم، وذلك من خلال شرائهم لإطارات بيريللي حيث سيتم منحهم فرصة لدخول السحب عن كل إطار يقومون بشرائه.

كذلك خصص مركز بهبهاني للإطارات «بيريللي» ركنا خاصا في الأفنيوز المرحلة الثالثة مقابل مدخل بريستيج لعرض نموذج عن سيارات الفورمولا 1 ليتسنى لعشاقها في الكويت التعرف عليها عن قرب ويتضمن النموذج شاشة رقمية يمكنهم استخدامها في لعبة سباق الفورمولا 1 وعيش اللحظة وكأنهم يقودون على إحدى حلبات السباق، ويلقى هذا الركن إقبالا شديدا منذ إطلاقه.

وابتداء من يوم الأحد 15 أكتوبر ستعرض السيارة في مجمع الصالحية.

وتتوافر إطارات بيريللي بمواصفات وقياسات تتناسب مع مختلف السيارات الأميركية واليابانيـــة والأوروبيـــة والكورية العائلية والرياضية والفارهة وتلك التي تتطلب إطارات بمواصفات خاصة إضافة إلى إطارات الدراجات النارية، حيث يوفر مركز بهبهاني للإطارات أكبر تشكيلة من إطارات الدراجات النارية على مستوى الكويت، إضافة لإطارات الشاحنات الذي خصص له مركز تبديل متخصص.

كما تتميز إطارات بيريللي بأدائها المتفوق وبقوتها وثباتها وقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصعبة ودرجات الحرارة العالية والسرعات الكبيرة وعليه فإنها مثالية للعمل في أجواء الخليج والكويت بشكل خاص كما انها تتوافر بأسعار مدروسة وفي متناول مختلف الميزانيات وهـــي تعمر بشكل أكبر وتقاوم التلف والتآكل مما يوفر على العملاء على المدى الطويل.

ويتواجد مركز بهبهاني للإطارات في 3 مناطق (الري بجانب Ace Hardware، الشويخ الدائري الرابع بجانب معرض علي عبدالوهاب، والأحمدي) ويعتبر مركز الشويخ أكبر مركز متخصص لإطارات بيريللي في الشرق الأوسط ويضم صالة عرض ومركزا متطورا لتركيب الإطارات بالإضافة إلى مكان مخصص لتركيب إطارات الشاحنات معزز بفرق عمل من الفنيين المتخصصين وأصحاب الخبرة في مجال تبديل وتركيب الإطارات ومزود بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أجهزة ومعدات تبديل وموازنة الإطارات.

وتعتبر بيريللي خامس أكبر مشغل في العالم في قطاع الإطارات، الرائدة في الامتياز وذات التقنيات والمحتوى التكنولوجي العالي، وبيريللي التي تأسست عام 1872، لديها اليوم 19 مصنع إطارات في أربع قارات، حيث تعمل من خلال شبكة مبيعات واسعة الانتشار في أكثر من 160 دولة حول العالم.

وتتميز بيريللي بتقاليدها الصناعية الطويلة، والتي كانت دائما مع القدرة على الابتكار وجودة المنتج وقوة العلامة التجارية. وهي القوة التي تم دعمها منذ عام 2002 أيضا من قبل مشروع التصميم الصناعي من PZero، والتي تم الاعتراف بها اليوم من قبل الفورمولا 1، حيث تعتبر بيريللي هي المورد الحصري للسباق منذ 2011.