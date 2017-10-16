أعلنت شركة أعيان العقارية عن شراء عقار استثماري (هدام) بمنطقة السالمية بقيمة إجمالية تبلغ 1.01 مليون دينار. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن عملية الشراء تمت خلال مزاد علني في وزارة العدل إدارة التنفيذ، موضحة أنه جار التسجيل طبقا للإجراءات المتبعة لدى الوزارة.

وأضافت في البيان أن عملية الشراء سوف يترتب عليها ارتفاع في بند العقارات الاستثمارية بالمركز المالي للشركة، وبالمقابل انخفاض بالنقد المتاح لدى الشركة.

كانت أرباح الشركة ارتفعت 85% في الربع الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 357 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 193 ألف دينار في الفترة ذاتها بالعام الماضي.