غالبية العمليات الشرائية لبناء مراكز استثمارية.. وقيمتها 293 مليون دينار

4.2 ملايين دينار قيمة عمليات البيع شكلت 2% فقط من التعاملات

13 شركة شهدت عمليات دخول لكبار لتعزيز نسب الملكية

290 مليون دينار قيمة أكبر 5 عمليات شكلت 97% من التعاملات

255 مليون دينار أكبر الصفقات نتيجة بيع أسهم خزينة «زين» في أغسطس

شريف حمدي

شهدت تغيرات ملكيات كبار ملاك الشركات المدرجة في بورصة الكويت (المالكون لأكثر من 5%) خلال تعاملات الربع الثالث من العام الحالي تغيرا جذريا عما كانت عليه التوجهات خلال النصف الأول من 2017.

وبدا جليا أن استراتيجية كبار الملاك جنحت للشراء بشكل واضح خاصة خلال شهري اغسطس وسبتمبر اللذين سبقا إعلان ترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وهو ما تم فعليا بنهاية الشهر الماضي.

ووفقا للبيانات الإحصائية التي قامت برصدها وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء وبناء على إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات الشهور من يوليو وحتى نهاية سبتمبر يتبين ما يلي:

٭ بلغت القيمة الإجمالية للعمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع نحو 300 مليون دينار.

٭ اتجه كبار الملاك لتعزيز حصصهم من خلال 21 عملية شراء تمت على أسهم 20 شركة، بقيمة 293 مليون دينار تشكل نحو 98% من الإجمالي.

٭ شهدت البورصة 15 عملية بيع من كبار الملاك تمت على أسهم 14 شركة، بقيمة 4.2 ملايين دينار تشكل نحو 2% فقط من الإجمالي.

وتتزامن الإحصائيات التي تعكس حالة من التفاؤل مع تزايد التوقعات الايجابية قبل ترقية بورصة الكويت والذي تم نهاية سبتمبر الماضي لتدعم زيادة عمليات الشراء لزيادة الملكيات مقارنة بفترة النصف الأول وخاصة في الثلاثة أشهر الثانية من العام (فترة الربع الثاني)، التي اتسمت بالبيع أكثر من الشراء خاصة بعد انتهاء مرحلة فورة النشاط التي شهدتها البورصة في بداية العام وحققت مكاسب قياسية.

وكان لصفقة بيع 10% من أسهم خزينة شركة زين لشركة عمانتل بقيمة 255 مليون دينار، دورا في زيادة قيمة عمليات الشراء في مقابل عمليات البيع خلال الربع الثالث.

أهم تغيرات الملاك

شهدت فترة الربع الثالث عمليات دخول على 13 شركة، وأصبحت ملكيات الكبار فيها أكثر من 5%، ومن أهم هذه العمليات دخول يوسف أحمد يوسف الرشيد البدر على شركة أنوفست لتصبح ملكيته 9.6%، كما استهدفت شركة الأمانة الدولية لبيع وشراء الأسهم والسندات حصة من الشركة السورية القابضة بنسبة 6.7%، واستحوذ صندوق فيرست أوف شور على 5.6% من أسهم شركة طيران الجزيرة.

أكبر 5 عمليات بالقيمة

تقدر قيمة أكبر 5 عمليات تغير في الملكية خلال الربع الثالث بنحو 290 مليون دينار تمثل أكثر من 97% من الإجمالي، وكانت كالتالي:

٭ جاءت بالصدارة عملية بيع شركة زين لـ 10% من أسهم الخزينة لديها بسعر 600 فلس للسهم وبقيمة إجمالية 255 مليون دينار، وكانت الصفقة لشركة عمانتل.

٭ تلتها في المرتبة الثانية عملية شراء لـ غسان أحمد سعود الخالد ومجموعته شركة جي أيه كي المعتمدة للاستيراد والتصدير، حيث اشترى 19% من أسهم شركة أسيكو بقيمة 15.1 مليون دينار، وبذلك أصبح غسان الخالد أكبر مالك بالشركة بنسبة 36.1%.

٭ في المرتبة الثالثة جاءت عملية شراء لشركة المتكاملة كابيتال، التي اشترت 3.4% من أسهم شركة جي أف أتش بقيمة 14.7 مليون دينار، وبهذه العملية ارتفعت نسبة «المتكاملة» في «جي أف اتش» إلى 13.3% لتكون أكبر مالك بالشركة.

٭ حلت في المرتبة الرابعة صفقة شراء الشركة الأميركية المتحدة للخدمات العقارية ومجموعتها (شركة الجناح القابضة) لنسبة 0.7% من أسهم شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» بقيمة 3.9 ملايين دينار، لتصل نسبة «الأميركية المتحدة» إلى 19.8% لتكون ثاني أكبر مالك في «المشاريع» بعد شركة الفتوح القابضة أكبر الملاك بنسبة 44.6%.

٭ جاءت صفقة شراء مجموعة الساير نسبة 0.5% جديدة من أسهم بنك وربة في المرتبة الخامسة من حيث أكبر الصفقات التي تمت في الربع الثالث من العام الحالي، وكانت بقيمة 1.4 مليون دينار، وبذلك ارتفعت نسبة المجموعة في البنك إلى 10%، وجاءت الصفقة في إطار استهداف الاستحواذ على 15% من أسهم البنك وفقا لموافقة بنك الكويت المركزي لمجموعة الساير.

أداء مخيب

وعلى الرغم من إعلان ترقي بورصة الكويت في نهاية سبتمبر إلا ان الأسبوعين الماضيين شهدا تذبذبا كبيرا بأداء غالبية أسهم السوق ما نتج عنه انخفاض غير متوقع بالمؤشرات الرئيسية، حيث تراجع المؤشر السعري منذ بداية أكتوبر بنسبة 0.8% فاقدا 54 نقطة ليغلق الأسبوع الماضي عند 6626.2 نقطة كذلك تراجع المؤشر الوزني بنسبة أقل بلغت 0.2% فاقدا 1.03 نقطة ليغلق عند 431.31 نقطة.

خالف مؤشر كويت 15 الاتجاه المتراجع وكسب 1.71 نقطة خلال جلسات الأسبوعين الماضيين مرتفعا 0.2% ليغلق عند 1005.4 نقاط.