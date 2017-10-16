13 مليون دولار مبيعات الكويتيين بسوق أبوظبي منذ مطلع سبتمبر الماضي

محمد عواضة

غلب البيع على استثمارات الكويتيين في بورصة أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث وصل صافي الاستثمار الى 15.7 مليون درهم إماراتي (قرابة 4.5 ملايين دولار) «بيع» خلال 10 جلسات تداول فقط، حيث اشتروا بما قيمته 3.7 ملايين درهم مقابل زخم في المبيعات وصلت قيمتها الى 23.1 مليون درهم.

وحل الكويتيون في المركز السادس بين أكبر المستثمرين الأجانب بحسب قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من الشهر الجاري، وبذلك يصل صافي استثمار الكويتيين «بيع» منذ مطلع سبتمبر حتى منتصف أكتوبر الجاري 13 مليون دولار.

وبتلك المبيعات، تكون الاستثمارات الكويتية قد خسرت فرصة ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة كبيرة خلال تلك الفترة القصيرة بنسبة ارتفاع بلغت 2.8% ليغلق المؤشر العام عند 4525.88 نقطة مقارنة بـ 4397.4 نقطة نهاية سبتمبر الماضي.

وتزامنت تلك العمليات البيعية للاستثمارات الكويتية في الأسواق الخليجية ومنها سوق أبوظبي للأوراق المالية مثالا مع الإعلان عن ترقية البورصة الكويتية الى سوق ناشئة نهاية سبتمبر الماضي.

ولم تقتصر تلك العمليات البيعية للاستثمارات الكويتية في سوق أبوظبي على النصف الأول من أكتوبر فقط، وإنما بدأت من شهر سبتمبر الذي سبق الترقية، حيث حقق صافي استثمار الكويتيين بالسوق بيع بقيمة 31.8 مليون درهم بعد أن اشتروا بما قيمته 12.4 مليون درهم وباعوا في المقابل أسهم بقيمة 44.2 مليون درهم.