مصطفى صالح

قام بنك الكويت المركزي بسداد 100 مليون دينار قيمة سندات دين عام استحقت نهاية الأسبوع الماضي ولم يقابل ذلك الاستحقاق إصدار سندات دين جديدة بنفس القيمة او تزيد كما هو معتاد.

والسندات التي تم استحقاقها الأسبوع الماضي كانت مصدرة لمدة عام واحد بفائدة 1.25% وهو ما يشير الى تقليص الإصدارات بعد ان وصل صافي إصدارات سندات الدين العام مستوى تاريخيا يلامس 5 مليارات دينار بنهاية سبتمبر الماضي.

وبلغت سندات الدين العام التي أصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الحكومة الكويتية لسد عجز موازنة العام المالي الحالي، نحو 2.2 مليارات دينار، وذلك منذ بداية العام المالي 2017-2018، ويقابل هذه الإصدارات نحو 1.1 مليار دينار سندات يستحق آجالها خلال الفترة نفسه.

وقد يعني هذا ان الفرق بين حجم المصدر والمستحق هو 1.05 مليار دينار، وهو ما قد يكون حجم السندات الفعلية التي أصدرت لسد عجز موازنة العام المالي 2017-2018 حتى الآن.