البابطين: خدمات متكاملة يقدمها المركز 24 ساعة طوال أيام الأسبوع

الأيوب: نسعى دوماً لتقديم أحدث الخدمات الرقمية في عالم الاتصالات

يوسف لازم

أعلنت شركة Ooredoo الكويت ومن خلال شركتها المملوكة فاست للاتصالات (FASTtelco) عن إطلاقها مركز بيانات متكاملا، وذلك خلال مؤتمر صحافي أقامته في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الكويت.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد عزم شركة فاست وجديتها في أن تكون الاختيار الأول لكل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتطلعها بأن تكون الشركة الرائدة في مجال تزويد الخدمات الرقمية.

وتعمل شركة فاست للاتصالات وفق سياسة تسعى من خلالها الى إثراء تجربة عملائها في مختلف القطاعات، مع التركيز على تقديم خدمات مختلفة لقطاع المؤسسات والشركات من خلال تقديم حلول الاستضافة المدارة التي تتناسب مع احتياجات العملاء سواء كانت للمواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو المنصات الإلكترونية.

وأكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo مجبل الأيوب خلال المؤتمر أن Ooredoo وفاست للاتصالات تعملان معا وفق أجندة تطمحان من خلالها الى تقديم أحدث الخدمات والحلول الرقمية المتكاملة، مؤكدا أن ذلك نابع من سياسة Ooredoo الرامية لإثراء تجربة العملاء.

وأضاف الأيوب «نفخر بتقديمنا أحدث الخدمات والأكثر تطورا على الإطلاق، تلك التي ستعود بالفائدة بلا شك على العديد من الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، حيث اننا نسعى اليوم الى تبني التكنولوجيا الرقمية، والاعتماد على شبكة الإنترنت لإطلاق العديد من المشاريع التي تعتمد بشكل كبير على الإنترنت.

لذلك يسعدنا تقديم خدمات متكاملة لمساندة هذه المشاريع وتقديم الدعم اللازم».

من جانبه، تحدث مدير أول قطاع الشركات في Ooredoo عبدالعزيز البابطين خلال المؤتمر عن المركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها قائلا «يوفر مركز البيانات الذي أطلقته شركة فاست تلكو المملوكة لشركة Ooredoo كل الحلول المعلوماتية المتكاملة للعملاء في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع المالي والرعاية الصحية والإعلام والتجارة الإلكترونية والتعليم والقطاع الحكومي.

وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز إدارة الأجهزة في مقر العميل (CPE) الحلول السحابية Cloud Solutions، ومركز عمليات الشبكة (NOC) والعمليات وغيرها من الخدمات المميزة المتعلقة بخدمات مراكز البيانات والخدمات المساندة لها».

وشدد البابطين على أهمية المركز وحرصه على توفير الخدمة الكاملة لعملائه، وقال «يوفر مركز البيانات الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع استراتيجية تركز على التوسع وتحقيق أقصى عائد استثماري للعملاء».

يذكر أن فاست للاتصالات أطلقت هويتها الجديدة في وقت سابق هذا الشهر لتعكس الفلسفة المتجددة للشركة بتصميم عصري مختلف وألوان جذابة، ويهدف هذا التغيير لإحداث نقلة نوعية في سوق الشركات المزودة لخدمات الإنترنت، وذلك عن طريق تقديم منتجات مبتكرة تساهم في تلبية تطلعات العملاء المتزايدة المتعلقة بالتكنولوجيا.

وقد أصبحت مملوكة من قبل شركة Ooredoo الكويت، إحدى شركات مجموعة Ooredoo للاتصالات، بهدف إثراء تجربة العملاء في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في السوق الكويتي.