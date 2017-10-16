التويجري: الجائزة تؤكد نجاح إستراتيجيتنا وخططنا بالسوق الكويتي

حصد بنك بوبيان جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت، من مؤسسة غلوبال فاينانس، وذلك ضمن حفل خاص نظمته المؤسسة كعادتها السنوية على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري: «فخورون بالحصول على الجائزة، فهي تأكيد على نجاح استراتيجيتنا وخططنا في السوق الكويتي، وتمثل هذه الجائزة ثمرة نجاح الجهود التي بذلتها الإدارة ومواردنا البشرية مدعومة بثقة المساهمين وعملائنا».

وأضاف: «قلنا ولا زلنا نؤكد على أن ما تحقق من نجاح على مدار السنوات الأخيرة إنما يرجع إلى ثقة عملائنا في منتجاتنا وخدماتنا، وتأكدهم يوما بعد يوم من قدرتنا على تقديم المميز لهم إلى جانب ثقة المساهمين وتميز مواردنا البشرية التي يمثل العنصر الوطني غالبيتها».

وكانت المؤسسة قد منحت البنك الجائزة لاعتبارات عدة، أهمها نمو ربحيته في السنوات الأخيرة ونمو حصصه السوقية في قطاع الأفراد والشركات إلى جانب طرحه اكثر من 40 منتجا وخدمة مصرفية مميزة والأولى في سوق الكويت.

ويشارك بنك بوبيان في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بوفد رفيع المستوى برئاسة التويجري، إلى جانب حضور العديد من الورش وجلسات العمل المصاحبة.

كما شارك الوفد في حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بحضور وزيري المالية والتربية ومحافظ بنك الكويت المركزي وعدد كبير من كبار مسؤولي البنوك المحلية.

الجدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعا في أرباحه الصافية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت نسبته 15% محققا 34 مليونا، وبربحية سهم 13.9 فلسا مقارنة مع 13 فلسا مع ذات الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى ان جميع مؤشرات أداء البنك الرئيسية شهدت نموا ملحوظا حتى نهاية النصف المنصرم، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 3.8 مليارات دينار بنسبة نمو قدرها 10%.

كما ارتفعت محفظة التمويل إلى 2.8 مليار دينار بنسبة نمو17%، وكذلك الإيرادات التشغيلية لتصل إلى 91.5 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 20%، وإجمالي قيمة حقوق الملكية في البنك ارتفع ليصل إلى 364 مليون دينار مقارنة مع 337 مليون دينار العام الماضي.