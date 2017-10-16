أشادت بورصة الكويت بما لمسته من تعاون وتفهم من قبل الشركات المدرجة في إطار التوقيع على اتفاقية العضوية الجديدة.

وأشارت إلى أن أكثر من 110 شركات وقعت بالفعل خلال الفترة الماضية وأن البورصة ما زالت على تواصل مع باقي الشركات من أجل إنهاء إجراءات التوقيع معها على تلك الاتفاقية.

ولفتت البورصة إلى أن تلك الاتفاقية قد أعدت في ضوء الممارسات العالمية والتي تقضي بضرورة توقيع الشركات المدرجة على اتفاقية عضوية لدى البورصة، وقد أتى ذلك في إطار ترتيب الأوضاع للشركات المدرجة، حيث كان يجري العمل في السابق على قيام الشركة بتوقيع إقرار من طرف واحد وتقدمه لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأكدت التزامها بالتعامل مع كل الشركات المدرجة على قدم المساواة، ولذلك تم اعتماد نموذج الاتفاقية ليتم التوقيع عليه دون أي تغيير في شروطها بين شركة وأخرى، ما يعني أن البورصة ماضية قدما في استكمال الإجراءات مع باقي الشركات أسوة بما جرى مع الشركات التي قامت بالتوقيع فعلا على الاتفاقية.

وفي الختام بينت البورصة أنها على استعداد للرد على أي استفسار يرد إليها من الشركات المدرجة حول بنود الاتفاقية والتي تصب في صالح تنظيم السوق المالي بما يعود بالفائدة على الشركات المدرجة.