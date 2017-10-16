أعلنت شركة تقاعد، الشركة المتخصصة في توفير حلول التقاعد والادخار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بالشركة قد سجلت عائدات تتراوح بين 4.65% و14.42% حتى تاريخه في العام 2017. وقد صممت هذه الإستراتيجيات، التي تتألف من صناديق استثمار مشتركة (mutual funds) عالية الجودة، من قبل فريق تقاعد للاستثمار.

وقادت هذا الأداء القوي خلال عام 2017 الإستراتيجيات العالمية، والتي حققت عائدات بلغت 14.42% بالنسبة لإستراتيجية النمو، و8.56% للإستراتيجية المتوازنة و4.79% للإستراتيجية الحذرة. وتستثمر هذه الإستراتيجيات العالمية في صناديق بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة.

كما حققت إستراتيجيات الاستثمار الإقليمية هي الأخرى أداء متميزا، فقد سجلت استراتيجية النمو عائدات بلغت 12.08%، فيما حققت الإستراتيجية المتوازنة عائدا بنسبة 9.88%، والإستراتيجية الحذرة عائدا بنسبة 7.16%. وتشتمل الإستراتيجيات الإقليمية على صناديق عالمية، إلا أنها تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة أكبر.

وحققت إستراتيجيات تقاعد المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أداء قويا، بلغ في إستراتيجية النمو عائدا قدره 10.03%، فيما حققت الإستراتيجية المتوازنة 8.05%، والإستراتيجية الحذرة 4.65%. وتستثمر هذه الإستراتيجيات في صناديق استثمار عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومعتمدة من مجالس مراقبة شرعية.