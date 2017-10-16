تفعيل «القابضة» و«غير الهادفة للربح» خلال أسابيع.. و«المهنية» منتصف 2018

إطلاق «الآيزك» نهاية أكتوبر.. بإيجاد نشاط تجاري عبر كود عالمي عبدالرحمن خالد

التقت «الأنباء» مديرة إدارة مركز الكويت للاعمال «النافذة الواحدة» عدوية الفيلكاوي، والتي تحدثت بالتفصيل عن آلية عمل المركز وأهدافه ورؤيته والامور التي حققها خلال فترة قصيرة جدا.وسلطت الفيلكاوي الضوء على نظام تصنيف الانشطة الاقتصادية «الايزك» والذي سيحدث طفرة اقتصادية بالغة عندما يتم تطبيقه، ما سيساعد صاحب المشروع على حسن اختيار نشاطه التجاري، كما يساعد الدولة على معرفة الدخل القومي لها.

وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

ما الهدف من انشاء مركز الكويت للأعمال «النافذة الواحدة» وآلية عمله؟

٭ فكرة «النافذة الواحدة» تم تنفيذها في أكثر من جهة مختلفة كالحكومة مول، ولكنها تجميع بين جهات حكومية بوجود أشخاص فعليين ولكن من دون أنظمة إلكترونية، ونحن في إدارة «النافذة الواحدة» طورنا تلك الفكرة عبر تجميع هؤلاء الجهات بأنظمة إلكترونية ونظام تراسل إلكتروني.ووفق جدول زمني تم وضعه، بدأنا في تأسيس شركات الأشخاص، وذلك كان أهم المتطلبات لبداية أي مشروع تجاري وفقا لمعايير البنك الدولي وخاصة رفع مؤشر الكويت في تلك النقطة.

كيف يتم التعامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية المختلفة؟

٭ 4 مبادئ عملنا عليها في «النافذة الواحدة»:- مبدأ الحكومة الالكترونيةوهذا اول مبدأ لنا، بمعنى اننا نتعامل مع الجهات الحكومية التي ترتبط مع النافذة الواحدة في تأسيس الشركات او اصدار التراخيص من خلال منظومة الكترونية، وهناك بعض الجهات تم الربط معها بشكل مباشر، أي اننا نستطيع رؤية قاعدة بياناتها مثل «التأمينات الاجتماعية» و«المعلومات المدنية»، ولا يوجد أي تدخل بشري في الحصول على المعلومات التي يحتاج اليها الموظف.- مبدأ حكومة بلا ورقبالفعل حققنا هذا المبدأ المبني بالاساس على المبدأ الاول، كطلب شهادة التأمينات الخاصة بمؤسس المشروع، او البطاقة المدنية، فأصبح باستطاعتنا قراءة ورؤية جميع تلك الامور عبر القواعد البيانات المتاحة أمامنا.ولكن هناك أمورا تحتاج الى مستندات ورقية كتأسيس شركة اجنبية، فليس لدينا قاعدة بيانات لأصحاب المشاريع التي تأتي من خارج الكويت، ولكن ايضا التأسيس يصبح الكترونيا عبر تحميل إبلاغنا لصاحب المشروع الاجنبي بتحميل هذا المستند على الموقع الخاص بالنافذة الواحدة.- مبدأ الشراكةحيث لم يعد موظف «التجارة» مدخل بيانات، اذ ان مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة شريكان في تلك الخدمة، حيث يجب على مؤسس المشروع ان يدخل الى الموقع الالكتروني بنفسه ليسجل البيانات المطلوب منه باختياره وموافقته «اون لاين».- مبدأ الشفافيةلم يعد متلقي الخدمة يأخذ البيانات من دون معرفته للاسباب، بمعنى ان هناك بعض الحالات كانت ترفض دون سبب، ولكن في الوقت الحالي عندما يتم رفض طلب يجب ان يكون مسببا، ومن حق متلقي الخدمة معرفة الأسباب.

ماذا ستقدمه «النافذة الواحدة» خلال الفترة المقبلة؟

٭ سنبدأ في الأسابيع المقبلة بتفعيل انواع جديدة من الشركات كالشركات القابضة، والشركات غير الهادفة للربح وبالنسبة لنوع الشركات المهنية، فقد تأخذ مدة انطلاقها وتفعيلها حتى منتصف العام المقبل، لأنها مرتبطة بجهات رقابية اخرى، حيث تحتوي على 4 أنواع وهي الهندسة والمحاماة والطب والمحاسبة، وجميع تلك الجهات لها ضوابط وشروط ويفترض ان نجتمع مع تلك الجهات لنضع اتفاقية تفاهم معهم، ثم بعد ذلك نحولها الى انظمة وبرامج.بالاضافة الى أنواع اخرى كالشركات المساهمة، كما اننا نضع بعين الاعتبار مؤشر تحسين بيئة الاعمال، وبالطبع ننتظر صدور التقرير السنوي الخاص بالبنك الدولي لإعطائنا التوصيات للأخذ بها ضمن خطة عمل ادارة النافذة الواحدة. ونأمل على نهاية العام الحالي، نقل البيانات، حيث اننا لدينا قاعدة بيانات قديمة، وسيتم نقلها بعد فلترتها وتنقيحها الى قاعدة البيانات الجديدة.

ما منظومة العمل الحالية الخاصة بتقسيم بالأنشطة الاقتصادية وخطة تطويرها؟

٭ منظومة العمل السابقة كانت اجتهادية، قد تصلح في الستينيات، لكن في الوقت الحالي لم تعد تصلح. لذلك بدأنا منذ العام 2010 بعقد ورش عمل والتشاور مع جهات حكومية لتطبيق نظام «الآيزك» الخاص بالأمم المتحدة، ولا بد من بدء العمل بتطبيقه وسيتم البدء بالتعامل مع وزارة الداخلية بنظام الايزك بنهاية أكتوبر.

ونظام «الآيزك» عبارة عن كود يوضع من قبل الامم المتحدة لجميع انواع الانشطة في العالم سواء انشطة اقتصادية او حرفية او تجارية او مهنية او زراعية او صناعية او غيرها، وهو مكون من 4 أرقام موحدة عالميا، اذ يستطيع متلقي الخدمة البحث عن اي نشاط سواء سجل هذا النشاط بأميركا او اليابان او في اي بلد سيجد لهذا النشاط كودا معينا. قمنا بإضافة اكواد خاصة بدول مجلس التعاون مع عمل ربط بين أكواد دول التعاون وأكواد الامم المتحدة «مابينج» لربط الأنشطة.

كيف يستفيد أصحاب الأعمال من نظام «الآيزك»؟

٭ يحتوي «الآيزك» في العادة على 3800 نشاط، أما محليا فهناك تقريبا 1500 نشاط فقط، اذ ان هناك تنوعا وتعددا كثيرا في الانشطة ويستطيع صاحب العمل إيجاد الكود العالمي للنشاط، واذا وجده نقوم بإصدار الترخيص له على حسب كود النشاط.كما طبقنا معايير عالمية في العاملات التجارية، مما سيعطينا دفعة قوية في مؤشر تحسين بيئة الاعمال.وفي الوقت الحالي، نستقبل استفسارات اصحاب الاعمال.

ما الاستفادة من إصدار التراخيص الحرة المتناهية الصغر؟

٭ فكرة التراخيص الحرة المتناهية الصغر تضمن للمستهلك الحصول على سلعة من منتج لديه ترخيص ومن ناحية المبادر فإنها تعالج مشكلة ارتفاع التكاليف والحصول على ميزة تنافسية مقارنة بالسلع غير معلومة الهوية أما بالنسبة للاقتصاد فإنها تنقل جانبا كبيرا من النشاط الاقتصادي من غير الرسمي الى الرسمي وهو ما يساهم بدقة أكبر في حساب الدخل القومي للدولة ويقضي على «الاقتصاد المبطن».

الظفيري: الطلب.. الاعتماد.. ثم الترخيص

قال مراقب خدمات الشركات في مركز الكويت للأعمال صالح الظفيري ان الخطوة تبدأ دائما من العميل عبر تقديم طلب تأسيس عن طريق الأون لاين، وبعدها يتم اعتماد الطلب من خلال موظفي قسم الشركات.

وذكر انه بعد اعتماد الطلب يرسل بنظام آلي عن طريق الربط الى وزارة الداخلية ثم بعد ذلك الى وزارة العدل ويتم توثيق العقد من قبل العميل ويتسلم بعد ذلك السجل التجاري.

وأضاف ان الخطوة التالية تكون عندما يرسل طلب ترخيصه الى البلدية وبعد الموافقة تتم مراجعتنا مرة أخرى لإصدار الترخيص.