السريع: الموقع يوفر برامج وورش عمل مناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة

اعلن موقع «دورات دوت كوم» إطلاق برنامج «تشاله» بالتعاون مع الصندوق الوطني لتنمية ورعايــة المشروعــات الصغيـرة والمتوسطـة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في الفترة من 17 الى 19 أكتوبر الجاري في مركز جابر الثقافي بمشاركة 400 مبادر.

وأوضح الموقع في بيان صحافي، أن هدف المبادرة هو تطوير وتدريب المبادرين لمدة 6 اشهر، عبر برنامج شهري عبارة عن منتدى لمدة يوم واحد، وورش عمل لمدة يومين، بداية من الشهر الجاري أكتوبر وحتى مارس 2018 باستضافة نخبة من المبادرين وأصحاب المشاريع المميزة.

وأضاف البيان ان المنتدى القادم والذي سيكون تحت عنوان «قيادة الابتكار» سيشهد مشاركة كل من المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة GASTRONOMICA ME باسل السالم، ومستشار الإدارة والقيادة د.بدر الطريجي، بالإضافة الى المؤسس والرئيس التنفيــذي لشركـــــة BLEEMS.COM سليمان الطراح، والذي سيتحدث خلال ورشة العمل التي ستكون بعنوان «من الفكرة المبتكرة إلى المشروع»، والتي سيتم من خلالها شرح الخطوات الرئيسية في تأسيس مشروع مبتكر.

تبادل خبرات

وفي هذا السياق، قال مؤسس موقع دورات دوت كوم م.محمد السريع: «تشاله هو برنامج يهدف الى خلق مجموعة تتواصل وتتشارك فيما بينها بأفكارها وخبراتها، بحيث تساهم في رفع مستوى وكفاءة المبادرين والتي تؤدي بالنهاية الى نجاح النظام الاقتصادي».

وأضاف السريــع: «يتشكل البرنامج من خلال نوعين من الفعاليات الأول المنتدى الشهري والمتعلق باستضافة المبادرين أصحاب الخبرات للمشاركة بخبراتهم في نجاح أو فشل المشاريع عن طريق برنامج حواري فيه سؤال وجواب، والفعالية الثانية عبارة عن ورشة عمل شهرية تعتمد على تدريب المبادرين وتأهيلهم بأهم المهارات المطلوبة في إدارة المشروع الخاص وريادة الأعمال».

وأشار السريع إلى أن «دورات دوت كوم» يوفر كمية كبيرة من البرامج وورش العمل بمعايير عالية المهنية ومناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.