حصلـــــت «طيــــران الجزيرة» على جائزة «الطيران منخفض التكلفة للعام»، خلال حفل جوائز الأعمال السنوية للطيران لعام 2017 الذي أقيم يوم 11 أكتوبر في دبي.

ويعكس هذا الإنجاز الأخير رتبة «طيران الجزيرة» الثابتة ضمن قائمة شركات الطيران منخفضة التكلفة، وضمان تمتع العملاء بأفضل العروض وكفاءة تجربة السفر لديها.

وتحتفـــي المسابقــــة بالإنجازات والمساهمات والنمو الإقليمي للعلامات التجارية في قطاع الطيران على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، بحثا على العوامل المختلفة في هذا القطاع.

وفي عام 2017، شرعت «طيران الجزيرة» في تنفيذ خطة توسع بعدة ملايين من الدولارات، حيث شملت الوجهات الجديدة، والهوية الجديدة للعلامة التجارية، والتصميم الداخلي الجديد للمقصورة، وطائرات إضافية، ومن المقرر أيضا أن يتم افتتاح محطة جديدة مخصصة لعملاء الشركة في الربع الأول من عام 2018.

وأكدت «طيران الجزيرة» مؤخرا تفانيها في تقديم قيمة كبيرة لمسافريها، إذ أطلقت عروضا أسبوعية رائعة كل يوم جمعة على وجهات مختارة عبر موقعها الإلكتروني. وفي سبتمبر 2017، خصصت الشركة خصما يصل إلى 50% على 100 ألف تذكرة إلى جميع الوجهات.

وخلال الحفل في دبي ولحظة تسلمه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي في «طيران الجزيرة» روهيت راماشاندران: يسعدني أن أقبل هذه الجائزة نيابة عن 492 من الموظفين الملتزمين الذين يعملون بلا كلل لتقديم خدمة عالية المستوى على الأرض وفي الجو.

وأود أن أهدي هذه الجائزة إلى 1.3 مليون عميل، سافروا مع الشركة على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، وأبدوا تفضيلهم لطيران الجزيرة، مبينا أن كل ما تقوم به الشركة هو ضمان أنها ترقى إلى مستوى توقعاتهم، وأضاف: أنه عندما أطلق مروان بودي الشركة قبل 12 عاما كانت لديه رؤية ثورية في قطاع الطيران في الكويت، لتقديم أفضل خيار وأفضل الأسعار للمسافرين، واليوم يسرني أن أقول إننا مازلنا ننفذ هذه الرؤية بحذافيرها.