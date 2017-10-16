بناء شبكة اتصالات متخصصة يحتاج لاستثمارات ضخمة.. قد تمولها الشراكة بين القطاعين

يشهد العالم العديد من الأزمات والحوادث التي تتسبب في خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات، ومن الممكن أن يتم تفادي مثل تلك الحوادث في حال كانت عمليات الإغاثة أسرع.

وبحسب شركة استراتيجي، (بوز أند كومباني) سابقا والتابعة لشبكة «بي دبليو ســي»، فــإن الحكومــات والمؤسسات بدول الخليج تحتاج إلى شبكة اتصالات متخصصة آمنة وعالية الجاهزية، يسهل الوصول إليها لضمان التعامل مع الأحداث الحرجة بشكل سريع وفعال، حيث من الممكن أن ينمو قطاع الاتصالات الخليجي بدعم من هذا القطاع للضعف خلال 10 سنوات مقبلة.

شبكة متخصصة

تختلف شبكات الاتصالات المتخصصة إلى حد كبير عن الشبكات التجارية التي صممت بغرض تلبية السوق بشكل عام، وليس التعامل مع الأمور الطارئة ودعم الاتصالات الآنية وخدمات الاتصالات بالمجموعات، ويعتبر وجود شبكات متخصصة أمرا حيويا لهيئات الإغاثة وإدارات المنشآت الحيوية.

وقد اعتمدت دول الخليج في هذا الصدد العديد من المبادرات، كتخطيط إحدى شركات الاتصالات في السعودية حاليا لتشغيل شبكة LTE وطنية، تخدم مؤسسات الحماية والإغاثة وإدارات المنشآت الوطنية الحيوية في جميع أنحاء الدولة.

وفي الإمارات، كلفت الحكومة شركة اتصالات مملوكة منها، بمهمة إنشاء شبكة LTE لصالح جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وللمنشآت الحيوية لمواجهة الكوارث والأزمات الطبيعية والبشرية.

مشغلو الاتصالات

يعتبر مشغلو الاتصالات في موقع يخولهم توفير خدمات الاتصالات المتخصصة للحكومات والمؤسسات باعتبارهم على دراية كاملة بتقنيات LTE، التي يعتمدون عليها لتلبية طلب السوق في مجال خدمات البيانات العالية السرعة.

ويوفر مشغلو الاتصالات في الوقت الراهن الخدمات الصوتية وخدمة البيانات للحكومات والمؤسسات، فضلا عن الخدمات المدارة والسحابية، والحلول الخاصة بقطاع الأعمال.

ويبدو من المناسب لهؤلاء المشغلين الاعتماد على هذه العلاقة، وتوفير خدمات الاتصالات المتخصصة. وفي المقابل سيستفيد العميل من حصوله على جميع خدمات الاتصالات والحلول من مصدر واحد يلبي جميع احتياجاته.

يتطلب بناء شبكة اتصـــالات متخصصـة استثمارات ضخمة تخدم بشكل أساسي الحكومات والمؤسسات، المسؤولة عن الحماية والإغاثة وإدارات المنشآت الوطنية الحيوية، لذلك يتعين على مشغلي الاتصالات الأخذ بعين الاعتبار الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل، تنفيذ وإدارة هذه الشبكة.

ويمتلك مشغلو شبكات الاتصالات 3 خيارات أو نماذج لتقديم خدمات الاتصالات المتخصصة بتقنية LTE، هي: الاعتماد على الشبكة التجارية القائمة بعد تحديث أنظمتها البرمجية لتفعيل بعض الميزات المتعلقة بالاتصالات المتخصصــة كخدمـات الاتصالات بالمجموعات، بناء شبكة اتصالات متخصصة جديدة، تطوير الشبكة التجارية القائمة عبر تقوية مكوناتها بأصول جديدة لجعلها شبكة متاحة وآمنة.