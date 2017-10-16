أعلنت شركة أجوان الخليج العقارية عن إغلاق باب الاكتتاب العام في زيادة رأسمال الشركة ظهر أمس الأحد. وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها ستقدم بيانا عن الاكتتاب إلى هيئة أسواق المال خلال المدة القانونية.

وكانت الهيئة وافقت في منتصف مارس الماضي على طلب «أجوان» بتمديد فترة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال حتى 15 أكتوبر 2017، علما أن التمديد الأول كان بتاريخ 31 يوليو 2017 حتى 15 أغسطس الماضي.

يشار إلى أن الشركة أعلنت في 18 أبريل الماضي، أنها حددت 23 أبريل موعدا لبدء الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة للمساهمين، وذلك حتى 7 مايو 2017.