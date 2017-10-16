كشف تقرير حديث نشرته «بي دبليو سي» أن حجم السوق العالمي لحلول الطائرات من دون طيار في قطاعي الطاقة والمرافق يقدر بقيمة 9.46 مليار دولار سنويا، كما يوضح التقرير التغيير الذي أحدثته الاستخدامات المبتكرة للطائرات من دون طيار في بناء الشركات لشبكاتها وتشغيلها وصيانتها.

واستخدمت طائرة من دون طيار لإلقاء مواد ملتهبة لتنظيف النفايات من على خطوط الطاقة في واحد من أبرز الأمثلة على الاستخدامات المبتكرة لتلك الطائرات، وذلك وفق تقرير بعنوان «وضوح الصورة من الأعلى: الاستفادة من تقنيات الطائرات من دون طيار في تأمين أنظمة المرافق» صادر عن فريق حلول الطائرات من دون طيار العالمي في «بي دبليو سي».

وتتراوح الاستخدامات الأخرى الأكثر شيوعا بين عمليات المسح الجيومكاني في مرحلة التخطيط السابق للاستثمار، مرورا بمتابعة عمليات الإنشاء وإدارة الأصول، ووصولا إلى التعامل المسبق مع التهديدات مثل تزايد نمو النباتات.

ومن المتوقع أن يزيد طول شبكات نقل الطاقة العالمية على 6.8 ملايين كيلو متر دائري في العام 2020، بزيادة قدرها 15% عن عام 2016، وذلك في ظل تغير منظومة إنتاج الطاقة بسبب زيادة استخدام الطاقات المتجددة ونمو الطلب في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند.

ويتزايد قلق الجهات التنظيمية بشأن موثوقية الاعتماد على شبكات النقل، ما يدفعها إلى تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على التقليل من انقطاع الطاقة الكهربائية وتطبيق غرامات في حالات الأعطال.

ويخسر القطاع 169 مليار دولار سنويا بسبب أعطال شبكات الطاقة والأعطال القهرية.

ويستعرض التقرير الأخير في سلسلة «وضوح الصورة من الأعلى» الصادرة عن «بي دبليو سي» نماذج توضح كيفية قيام شركات الإدارة المبتكرة للمرافق حول العالم بالاستفادة من الطائرات بدون طيار لحل عدد من أبرز المشاكل المستعصية التي تواجه هذا القطاع، ما يزيد من الموثوقية وسلامة العمال.

فعلى سبيل المثال، تعد مراقبة نمو النباتات وقص الأشجار القريبة من خطوط الطاقة في معظم الدول هي العنصر الأعلى تكلفة ضمن تكاليف الصيانة بالنسبة لشركات الطاقة.

ويمكن استخدام الطائرات من دون طيار لجعل عملية قص الأشجار أكثر فعالية، مع توفير البيانات التي تساعد في التنبؤ بالأضرار الناتجة عن سقوط الأشجار وتفاديها.