نفت شركة أرامكو السعودية ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، حول الطرح العام الأولي المقرر إجراؤه العام المقبل، مؤكدة أن إجراءات الطرح تجري في مسارها الزمني المحدد، وأن جميع الخيارات لسوق الإدراج مطروحة.

وأكدت «أرامكو» في تغريدة على موقع تويتر أن تقرير الصحيفة عن طرح أرامكو «مجرد تكهنات».

وكانت الصحيفة قد أفادت بأن «أرامكو» تدرس بيع حصة خاصة لحكومات أجنبية، من بينها الصين ومستثمرون آخرون.

وقد أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق في موسكو أن الطرح العام لـ «أرامكو» سيتم في موعده المقرر خلال النصف الثاني من العام المقبل.