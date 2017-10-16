استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الاثنين، عند مستوى 0.301 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.401 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 309ر0 دينار في حين بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان الدولار الأميركي قد استقر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة الماضي بعد صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات لزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي في الأشهر المقبلة.