قفزت أسواق النفط اليوم الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران ونشوب صراع في العراق بينما لقيت الأسعار دعما في انفجار بمنصة حفر أميركية وتراجع أنشطة التنقيب.

وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا بما يوازي 1.1 في المئة إلى 57.82 دولارا للبرميل.

ودفعت المخاوف من فرض عقوبات أميركية على إيران من جديد الخام للصعود. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض يوم الجمعة التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم شهادة مفتشين دوليين بذلك.

كما توجد مخاوف بشأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.

وذكر بيان عسكري عراقي اليوم الاثنين أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي القوات الكردية، بما في ذلك "منشأة غاز الشمال... ومصفى بجانب منشأة الغاز" وكذلك على الحي الصناعي جنوبي المدينة.

ولقيت أسعار الخام الاميركي دعما في خفض الشركات عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج جديد.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.89 دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة مساء الجمعة إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر تشرين الآول ليصل العدد الإجمالي إلى 743 حفارا وهو الأقل منذ أوائل يونيو حزيران.